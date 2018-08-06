Лондон готовится потребовать от России экстрадиции подозреваемых по «делу Скрипалей»

Полиция возле места, где были найдены Сергей Скрипаль с дочерью Matt Dunham / AP

Власти Великобритании намерены подать в адрес Москвы запрос об экстрадиции двух граждан России, подозреваемых по «делу Скрипалей» о нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического агента в Солсбери. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

По данным газеты, месяцы расследования с участием сотен полицейских позволили проследить весь путь двоих подозреваемых россиян от прибытия в Великобританию до возвращения в Россию. Королевская уголовная прокуратура уже полностью подготовила запрос об экстрадиции и готова его отправить, пишет The Guardian.

«Запрос вновь раздует тлеющий дипломатический скандал с Россией, которая, очевидно, его отвергнет, – замечает газета. – Это приведет к очередному раунду высылки дипломатов по принципу «око за око». Источники рассказали изданию, что решение все-таки подать запрос было принято после жарких дебатов в правительстве Великобритании между сторонниками усиления давления на Россию и противниками бесполезных политических жестов.

Статья 61.1 Конституции России не допускает экстрадиции граждан России. «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», – говорится в Основном документе.

«Прокуратуру попросили приготовить запросы об экстрадиции, и они уже готовы. Это очень похоже на «дело Литвиненко» – практически полное повторение пройденного. Полиция точно так же установила людей, которые прибыли – и уехали», – заявил источник в правительстве.

Газета напоминает, что в 2007 г. президент России Владимир Путин отказал в экстрадиции двух граждан России, подозреваемых в отравлении полонием в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В запросе значились имена бывшего офицера КГБ Дмитрия Ковтуна и нынешнего депутата Госдумы Андрея Лугового.

По версии следствия, попытка отравления Сергея и Юлии Скрипаль состоялась 4 марта в Солсбери близ Лондона: на дверь их дома нанесли сильнодействующее отравляющее вещество типа «новичок», источником которого в Великобритании считают Россию. Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому, однако смогли выздороветь благодаря усилиям врачей. В начале июля стало известно о новом отравлении «новичком» – его жертвами стали подобравшие флакон с веществом Чарли Роули и Дон Стерджес из Эймсбери. Стерджес позднее скончалась. Россия неоднократно на самом высоком уровне отвергала обвинения в причастности к «делу Скрипалей».

Как Великобритания расследовала отравление экс-полковника ГРУ