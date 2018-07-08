Лондон не введет санкции против России из-за отравления «Новичком» в Эймсбери

Пока у властей недостаточно информации о произошедшем, сообщило МВД Великобритании

Два человека с признаками отравления были найдены в бессознательном состоянии в Эймсбери 30 июня Toby Melville / REUTERS

Великобритания пока не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента с отравлением в Эймсбери, сообщает BBC со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида.

«Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны русские. Мы знаем, что это был варварский, бесчеловечный акт российского государства. Сейчас у нас пока недостаточно информации», — подчеркнул британский министр. Его слова приводит The Guardian.

Два человека с признаками отравления были найдены в бессознательном состоянии в Эймсбери 30 июня. Пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу города Солсбери. Первой в бессознательном состоянии в больницу увезли женщину 44 лет. Позже - 45-летнего мужчину, проживавшего по тому же адресу. The Telegraph указывала, что речь идет об употреблявшем ранее наркотики Чарльзе Роули и его подруге Доне Стерджес.

Позже полиция уточнила, что они были отравлены веществом «Новичок». Отравление этим же ядом получили, по мнению британской стороны, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за отравление Скрипалей власти Великобритании возложили на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес 5 июля уточнял, что последнее отравление не было целенаправленным покушением и рабочая версия следствия заключается в том, что люди пострадали из-за распространения остатков яда после инцидента в Солсбери. Город Эймсбери находится примерно в 11 км к северу от Солсбери.

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