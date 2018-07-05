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Британская полиция сообщила о новом случае применения яда «Новичок»

Контртеррористическое управление Великобритании сообщило о новых пострадавших от применения нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом заявил руководитель ведомства Нейл Басу со ссылкой на результаты исследований экспертов тренировочного центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности в Портон-Дауне. Его слова приводятся на сайте управления.

Пострадавшие – жители Эймсбери, расположенного по соседству с Солсбери, где в начале марта в бессознательном состоянии были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые, по данным британских властей, также были отравлены «Новичком». В их отравлении Лондон обвинил Россию. О госпитализации новых пострадавших накануне сообщила полиция графства Уилтшир.

Первой 30 июня примерно в 10.15 утра в бессознательном состоянии в больницу Солсбери увезли женщину 44 лет, привел детектив новые подробности инцидента. Около 15.30 пришлось госпитализировать и 45-летнего мужчину, проживавшего по тому же адресу. По данным The Telegraph, речь идет об употреблявшем ранее наркотики Чарльзе Роули и его подруге Рассвет Стерджес. В больницу их забрали в состоянии комы.

Первой версией следствия оказалось применение пострадавшими возможно некачественных наркотических веществ. «После подробного анализа мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое было идентифицировано как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей», — сказано в заявлении. Представитель полиции отмечает, что пока у Скотленд-Ярда не доказательств того, что очередные жертвы «Новичка» были отравлены веществом из той же партии, что и Скрипали. «Вероятность того, что два расследования могут быть связаны, является основным направлением нашего расследования», - подчеркнул он.

В расследовании задействовано около 100 детективов из британских контртеррористических структур, которые пришли на помощь полиции Уилтшира. Риск заражения «Новичком» в Эймсбери врачи Великобритании оценивают как низкий, но при этом рекомендуют соблюдать осторожность и не поднимать опасные предметы, особенно иголки и шприцы.