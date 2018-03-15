Политика / Международные отношения

Тереза Мэй посетила Солсбери

Премьер-министр Великобритании осмотрела место, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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