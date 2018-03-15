Тереза Мэй посетила Солсбери
Премьер-министр Великобритании осмотрела место, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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