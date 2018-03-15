Тереза Мэй посетила Солсбери

Toby Melville/Pool Photo via AP

«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия

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