Россия доложила Совету Европы об усилении борьбы с незаконной прослушкой

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Россия отчиталась о прослушке Денис Абрамов / Ведомости

Минюст подготовил поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности и Кодекс административного судопроизводства, предусматривающие дополнительные гарантии защиты прав человека при рассмотрении материалов о даче судебной санкции на прослушивание телефонных переговоров. Доработанный законопроект, как ожидается, будет внесен в правительство в октябре. Об этом говорится в плане действий по исполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Романа Захарова, который российское правительство представило в Комитет министров Совета Европы (ход исполнения этого решения комитет, как ожидается, обсудит в сентябре).

Захаров, журналист из Санкт-Петербурга, в 2006 г. пожаловался на предписание, которое обязывает мобильных операторов устанавливать техническое оборудование для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи (СОРМ). В 2015 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки и ограничить применение негласных методов наблюдения только случаями, когда это «необходимо в демократическом обществе»: в законах недостаточно четко определены ситуации, в которых правоохранительные органы имеют право прослушивать переговоры, и случаи, в которых прослушивание должно быть прекращено, а собранные данные уничтожены. Кроме того, согласно решению суда процедура выдачи разрешений на прослушивание не представляет достаточных гарантий того, что оно проводится только в оправданных и необходимых случаях. При этом эффективность надзора за законностью негласных оперативно-розыскных мероприятий низка, а эффективные средства обжалования вообще отсутствуют, говорилось в решении ЕСПЧ.