Telegram будет судиться с Россией в Страсбурге

В жалобе говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека Dado Ruvic / Reuters

Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Об этом «Ведомостям» сообщил юрист «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий Telegram в ЕСПЧ.

В жалобе говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека. По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации, критически важной для обеспечения безопасности переписки всех пользователей сервиса.

Telegram также доказывает, что национальные суды фактически возложили на себя функции обвинения. Дело затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса. При таких обстоятельствах суд обязан был рассмотреть вопрос о привлечении прокурора и обеспечить обязательное участие представителя органа, составившего протокол. Тем не менее дело, затрагивающее интересы 100 млн человек, в отношении иностранной компании с капитализацией свыше $1 млрд мировой судья рассмотрела единолично – в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя.

В 2015 г. ЕСПЧ уже признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки. Руководитель центра Фонда защиты гласности в Санкт-Петербурге Роман Захаров жаловался на то, что закон обязывает операторов устанавливать техническое оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (так называемая СОРМ-2). Теоретически такое решение должно было повлечь реформу национального законодательства, регламентирующего вопросы негласного прослушивания, говорит юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представлявший Захарова. Но по факту российские суды даже не стали пересматривать свои отказы рассматривать иски Захарова, а тем временем был принят так называемый закон Яровой, усугубивший ситуацию. Таким образом, у Telegram вряд ли возникнут проблемы с подтверждением аналогичных доводов, рассуждает эксперт. Но, по его мнению, в этом деле логичнее было апеллировать к ст. 8 Конвенции, защищающей тайну переписки.

Дело Telegram настолько многоаспектное, что одной жалобой все не ограничится, обещает Гайнутдинов. По его словам, «на подходе» также обращения журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, чей иск к ФСБ Мещанский суд отказался рассматривать, а между тем действия Роскомнадзора и ФСБ подвергают угрозе тайну переписки, которая для журналистов имеет принципиально важное значение. Кроме того, в Верховном суде находится коллективный иск пользователей Telegram. По словам Гайнутдинова, жалоба Telegram будет одним из первых дел в ЕСПЧ, затрагивающих вопросы электронной слежки: «Мы надеемся, что с нашей подачи суд начнет формировать европейские стандарты в этой области». ФСБ не ответила на запрос «Ведомостей».