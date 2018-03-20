Дуров отказался отдавать ФСБ ключи для дешифровки Telegram

Telegram не собирается раскрывать содержание переписки пользователей Максим Стулов / Ведомости

Telegram не собирается раскрывать перед российскими спецслужбами содержание переписки пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал Дуров на своей странице в Twitter.

20 марта Верховный суд признал законным приказ Федеральной службы безопасности, устанавливающий процедуру передачи спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные. В противном случае по действующему законодательству Telegram грозит блокировка.

Telegram Messenger LLP в Верховном суде требовал признать недействительным приказ ФСБ, принятый в рамках антитеррористического закона Ирины Яровой. Представители мессенджера настаивали, что документ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке пользователей. Кроме того, приказ датирован 19 июня, а закон Яровой вступал в силу только 20 июля.

В свою очередь представитель спецслужбы на заседании суда заявила со ссылкой на позицию Конституционного суда, что переписка в мессенджерах «не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение» (здесь и далее цитаты по ТАСС). Относительно спешки в принятии указа ФСБ в возражениях на иск Telegram ссылалась на правила раскрытия информации о деятельности органов власти, которые позволяют отказаться от общественного обсуждения проекта правового акта, если он оперативно разработан во исполнение поручения президента и правительства. Президент же поручил ФСБ обеспечить реализацию закона Яровой в 20-дневный срок.

Генпрокуратура поддержала позицию ФСБ и попросила суд отклонить иск. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры. Министерство юстиции со своей стороны подчеркивало, что спешное принятие ФСБ указа не повлияло на законность принятого решения.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. 12 декабря решение подтвердил Мещанский суд. За повторный отказ в передаче данных мессенджер может быть заблокирован.

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