Куратор кадровых проектов Кремля может пойти на повышение

Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Куратор кадровых проектов может пойти на повышение

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Антон Награльян - выходец из РЖД: возглавлял департамент управления персоналом и был помощником экс-президента корпорации Владимира Якунина LBS International Conferences

Кандидатура начальника департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП) Антона Награльяна обсуждается на пост замначальника УВП, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. Он может занять место Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Несколько собеседников, близких к администрации, называют такое назначение логичным. Награльян занимается любимым делом первого замруководителя администрации Сергея Кириенко – курирует программу «Лидеры России», говорит один из них. Награльян отвечает за проекты, которые общественности и президенту представлял лично Кириенко, – в частности, за «школу губернаторов», добавляет другой.