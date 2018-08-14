Политика / Власть
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Куратор кадровых проектов может пойти на повышение

Куратор кадровых проектов Кремля может пойти на повышение

Кандидатура Антона Награльяна обсуждается на пост замначальника управления по внутренней политике
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Кандидатура начальника департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП) Антона Награльяна обсуждается на пост замначальника УВП, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. Он может занять место Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Несколько собеседников, близких к администрации, называют такое назначение логичным. Награльян занимается любимым делом первого замруководителя администрации Сергея Кириенко – курирует программу «Лидеры России», говорит один из них. Награльян отвечает за проекты, которые общественности и президенту представлял лично Кириенко, – в частности, за «школу губернаторов», добавляет другой.

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