США расширили санкции против России

Нагибин и Царева, по мнению американских властей, пытались помочь «Дайвтехносервису» обойти американские санкции Сергей Фадеичев/ТАСС

Власти США внесли в санкционный список двух граждан России, сотрудников петербургской компании «Дайвтехносервис» Антона Нагибина и Марину Цареву. Об этом говорится в сообщении минфина США. Нагибин и Царева, по мнению американских властей, пытались помочь «Дайвтехносервису» обойти американские санкции, которые были введены против компании 11 июня из-за возможного сотрудничества с ФСБ.

Из-за связей с «Дайвтехносервисом» США также ввели санкции против словацкой компании Lacno SRO и петербургской ООО «Вела-Марин» (Vela-Marine Ltd.). «Vela-Marine Ltd. была внесена в санкционный список за попытку действовать от имени или по поручению «Дайвтехносервиса». По состоянию на июль 2018 г. «Дайвтехносервис» использовал Vela-Marine Ltd. для обхода санкций США», – поясняется в сообщении минфина США. Гендиректор ООО «Вела-Марин» Андрей Куклин заявил Reuters, что не понимает, почему против его компании были введены санкции. «К сожалению, я не могу комментировать, я не понимаю, в чем проблема», – сказал он агентству.

По мнению властей США, словацкая Lacno SRO оказывала материальную, финансовую помощь «Дайвтехносервису», технологическую поддержку товаров и услуг российской компании. «По состоянию на май 2018 г. Lacno SRO, базирующаяся в Словакии, попыталась перевести более $20 000 от имени «Дайвтехносервиса». По состоянию на апрель 2018 г. «Дайвтехносервис» планировала использовать Lacno SRO для приобретения оборудования», – говорится в сообщении минфина США.

На сайте «Дайвтехносервиса» говорится, что компания специализируется на производстве водолазного оборудования, средств обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения.

США также ввели санкции против двух других российских компаний – приморских ООО «Судоходная компания «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics Co Ltd. Их американские власти подозревают в сотрудничестве с КНДР – в частности, в осуществлении поставок в Северную Корею продукции, импорт которой ранее запретили власти США и Совет безопасности ООН. В санкционный список также включены шесть российских судов, пять из которых – «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан», «Севастополь» – принадлежат судоходной компании «Гудзон». Еще одно судно, попавшее под санкции, – «Патриот» – принадлежит Primorye Maritime Logistics Co Ltd.

Власти США подозревают, что эти суда поставляли в Северную Корею нефтепродукты. В частности, в начале 2018 г. судно «Патриот» произвело две передачи нефтепродуктов: 1500 т нефтепродуктов получило северокорейское судно CHONG RIM 2 и 2000 т - северокорейское судно CHON MA SAN, говорится в сообщении минфина США. По документам конечным покупателем нефтепродуктов был северокорейский банк Taesong Bank. Власти США внесли CHON MA SAN в санкционный список в феврале 2018 г., в санкционный список Совбеза ООН судно было включено в марте 2018 г.

США последний раз расширили санкции против России из-за сотрудничества с Северной Кореей 15 августа. Тогда в санкционный список по КНДР были включены российские банки, в отношении которых уже действуют секторальные санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма. В частности, в SDN-список попали московский банк «Рублев» (в конце июня ЦБ отозвал лицензию), Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк).

В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), были внесены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

Санкции были введены также против приморской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова. ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка. По мнению американских властей, «Профинет» предоставлял портовые услуги не менее шести раз северокорейским судам, в том числе судам, в отношении которых ранее были введены санкции, – CHON MYONG 1 и RYE SONG GANG 1. Эти суда поставили тысячи тонн нефтепродуктов Северной Корее, утверждал минфин США. Американское ведомство пришло к выводу, что «Профинет» продолжала оказывать услуги северокорейским судам, зная, что в отношении них введены санкции США.