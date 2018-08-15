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Дарья Борисяк

США включили российские банки в санкционный список по КНДР

Власти США включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. Об этом говорится на сайте минфина США. В SDN-список включены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также приморская компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.

Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список. Внешнеэкономический промышленный банк, РНКБ и ВВБ уже находились в SDN-списке из-за Крыма и ситуации на Украине. У банка «Рублев» в конце июня ЦБ отозвал лицензию (по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»). ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.

«Профинет» предоставлял портовые услуги не менее шести раз северокорейским судам, в том числе судам, в отношении которых ранее были введены санкции, - CHON MYONG 1 и RYE SONG GANG 1, говорится в сообщении. Эти суда поставили тысячи тонн нефтепродуктов Северной Корее. Российская компания продолжала предоставлять услуги судам под флагом КНДР даже после того, как ее сотрудники узнали о введенных ограничениях в отношении поставок нефтепродуктов Северной Корее. Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России, поясняется в пресс-релизе.

В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), внесены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

ВЭБ и его дочерние банки, Россельхозбанк, Банк Москвы (стал частью ВТБ в 2016 г.), БМ-банк и «Новикомбанк» также уже находились под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины.

Введение ограничений свидетельствует о приверженности США политике предотвращения финансовых операций в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН от 20 сентября 2017 г., поясняется в пресс-релизе ведомства. «Казначейство будет продолжать ужесточать санкции в отношении Северной Кореи и будет принимать меры по блокированию работы компаний, портов и судов, способствующих незаконным поставкам и обеспечивающих финансовые потоки в КНДР», - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. «Тактика, которую используют эти организации в Китае, Сингапуре и России в попытке уклониться от санкций, запрещена законодательством США», - отметил он.

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