Навальному повторно отказали в регистрации партии

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Evgeny Feldman / Navalny Campaign via AP

Министерство юстиции отказало в регистрации партии Алексея Навального «Россия будущего». Соответствующее уведомление секретарь ее центрального совета Иван Жданов получил от начальника департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимира Титова. Ссылка на документ опубликована на сайте Навального. В уведомлении говорится, что партия не предоставила необходимые по закону документы: в частности, после внесения в устав изменений, которых требовал Минюст, в ведомство были предоставлены лишь сами поправки, а не полный текст устава с внесенными в него изменениями.

Минюст также отмечает, что партийцы не представили копии протоколов конференций региональных собраний о выдвижении делегатов на второй съезд партии, который должен был утвердить изменения в устав. Кроме того, партия представила протоколы 55 общих собраний региональных отделений по их созданию (даты создания – с 24 июля по 2 августа), тогда как при первичной подаче документов 22 июня были представлены 57 копий протоколов, содержащих сведения о создании отделений (даты создания – с 31 мая по 15 июня), говорится в уведомлении. Из этого «следует, что партией представлены недостоверные сведения по созданию партией ее региональных отделений», вследствие чего «России будущего» отказано в регистрации, сообщает Титов. Отказ может быть обжалован в суде и не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при устранении оснований, из-за которых ранее было отказано, говорится в письме.