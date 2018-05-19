Партия Навального получила название «Россия будущего»

Жданов сказал «Ведомостям», что в ближайшие две недели в регионах будут учреждены отделения партии Елена Мухаметшина / Ведомости

В Москве прошел учредительный съезд новой партии Алексея Навального, которая получила название «Россия будущего». На съезде 124 делегата из 60 регионов проголосовали за создание партии и 83 региональных отделений, утвердили устав и название. «Только четыре делегата не доехали, кто-то находится под арестом, мы принимаем такое оправдание», — сказал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Средний возраст делегатов, присутствовавших на съезде, 27-28 лет. По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, сейчас они подают документы в территориальные органы Минюста, необходимые для регистрации отделений. Представителей Минюста на съезде не было.

Председателя у партии не будет, но будет центральный совет. В него вошли семь человек: руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров, юристы ФБК Иван Жданов и Александр Помазуев, директор ФБК Роман Рубанов, сотрудники ФБК Любовь Соболь, Николай Ляскин, сотрудник штаба Навального Руслан Шаведдинов. Секретарем Центрального совета партии стал Иван Жданов.

Название партии пытались скрыть до последнего момента, однако при объявлении повестки съезда юрист ФБК Вячеслав Гимади оговорился, объявив название — «Россия будущего». Юрист ФБК Иван Жданов напомнил, что название партии уже воровали, поэтому была такая секретность. «Хотели вытащить название из конверта, но интрига оказалась испорчена», — пошутил Жданов.

На съезде выступили несколько делегатов. Руководитель хабаровского штаба Алексей Ворсин, который собирается претендовать на пост мэра Хабаровска, заявил, что никто из жителей его города не верил, что к ним могут приехать федеральные политики и начать общаться с ними: «Мы обязательно должны дать людям представительство и получить в 2021 г. фракцию в Государственной думе». «Без нас в регионах политической повестки не было бы вообще», — заявила руководитель тамбовского штаба Диана Рудакова. По словам сотрудницы ФБК Любови Соболь, их партия выступает за справедливые суды, гарантию частной собственности, борьбу с коррупцией: «Если нынешние правители не могут провести необходимые реформы, то они должны уйти».

Жданов сказал «Ведомостям», что в ближайшие две недели в регионах будут учреждены отделения партии. В течение двух месяцев они планируют передать документы в Минюст для регистрации партии. Он не исключает, что кто-то вновь попытается отобрать название, однако, по его словам, в таком случае регистрация их партии должна быть приостановлена до съезда, где будет утверждено новое название.

Алексея Навального на съезде не было, поскольку он отбывает 30 суток административного ареста за нарушение правил публичного мероприятия и сопротивление полиции. Навальный заявил, что вновь попробует зарегистрировать партию после открытия штабов в регионах, которые помогали ему в организации избирательной кампании. К выборам президента Навального не допустили из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса».

Съезд партии должен был пройти в начале марта. Однако в конце февраля у Навального отобрали название его незарегистрированной Партии прогресса. Так была названа партия «Гражданская позиция», которая входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. В руководство партии вошел бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, который со скандалом до этого покинул штаб.

В 2013 г. Богданов уже называл одну из своих партий названием, которое было у незарегистрированной партии Навального. Партия Богданова «Родная страна» тогда сменила свое название на «Народный альянс». Навальный пытался обжаловать в суде смену названия партии Богданова, однако безуспешно.

В 2014 г. была попытка зарегистрировать Партию прогресса. Партия зарегистрировала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил ее регистрации.

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