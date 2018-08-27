Политика / Власть

В «Единой России» может смениться куратор региональных выборов

Возможный повод – неудачное выступление партии на выборах в Иркутске
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Замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководитель управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место – руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.

Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорит один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента – 2018, с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов – 2015, говорит и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях». После объявления о пенсионной реформе в середине июня рейтинг «Единой России», по данным ФОМа, снизился с 45 до 32%, но в последние три недели подрос и держится на уровне 35%.

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