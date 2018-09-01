ДНР заявила о подготовке Украины к наступлению после гибели Захарченко

Место взрыва у кафе «Сепар» в Донецке Валентин Спринчак / ТАСС

Украинская армия начала подготовку к наступлению на самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) после смерти Александра Захарченко. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Возможной датой начала наступления он назвал 14 сентября.

По словам Басурина, разведка ДНР обнаружила развертывание ударной группировки украинских войск на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений «Шторм-2018». «Мы фиксируем стягивание тяжелой техники и артиллерийского вооружения на границу оккупированной Донецкой области в районе населенного пункта Розовка. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Кроме того, в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригады, добавил Басурин. Также спецслужбы ДНР зафиксировали усиленную аэроразведку, которую проводят украинские беспилотники.

Басурин подчеркнул, что все подразделения ДНР находятся в высшей степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, «вплоть до перехода в контрнаступления в случае атаки с вражеской стороны».

Взрыв в кафе «Сепар»

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании происшедшего.

Кафе «Сепар» принадлежит начальнику охраны главы ДНР, оно тщательно охранялось. Взрывное устройство было заложено в одном из осветительных приборов в кафе — в торшер или люстру, сообщает газета «Коммерсантъ». Бомбу привели в действие звонком с телефона. Предполагается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с кафе и видел, когда к зданию прибыл Захарченко.

Как уточнили в МЧС ДНР, взрыв произошел в пятницу в 17.37 по местному времени (совпадает с московским). В кафе было уничтожено остекление, повреждена мебель. Площадь пожара, который возник после взрыва, составила 5 кв. м.

По мнению властей ДНР, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее был заместителем председателя Совета министров республики.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Реакция России

Убийство Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в Донбассе, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такого же мнения придерживаются и в Кремле. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за убийством Захарченко.

Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования родным и близким Захарченко. Президент назвал его «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию ситуации» в Донбассе и пообещал жителям региона, что «Россия всегда будет вместе с вами».

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала случившееся в Донецке терактом. По ее мнению, есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, который «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных».