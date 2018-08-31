Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в Донецке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко Пресс-служба А. Захарченко / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка, ранены еще четыре человека. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству ДНР. По его словам, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, известный по позывному «Ташкент». Фактически он был вторым человеком в системе власти ДНР.

Администрация Захарченко подтвердила его гибель, назвав взрыв террористическим актом. Служба безопасности Украины (СБУ) также подтвердила смерть руководителя ДНР. «Информация, поступающая в СБУ, подтверждает то, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко», – сказал ресурсу 112.ua руководитель аппарата спецслужбы Игорь Гуськов.

Позднее СБУ выдвинула две версии убийства: внутренние криминальные разборки и «рука Москвы». Представитель МИД России Марина Захарова, напротив, обвинила Киев в эскалации в регионе. »Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила она.

Подозреваемые в покушении на Захарченко уже задержаны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу республики», – сказал источник. По его информации, автомобиль с подозреваемыми задержан на проспекте Богдана Хмельницкого в нескольких километрах от места взрыва.

Взрыв произошел в кафе «Сепар» около 17.30 мск, сообщил ресурс «Новости ДНР». Кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны, но сам глава республики там редко появлялся, говорит источник, близкий к руководству ДНР.

«Это ужасная новость с точки зрения всего процесса реализации минских соглашений. Этому теракту в любом случае нет и не может быть оправданий. Скорбим вместе с Донецком», - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сейчас давать какие-либо прогнозы в связи с гибелью Захарченко бессмысленно, сказал «Ведомостям» политолог Алексей Чеснаков: «Очевидно, что это может серьезно усложнить процесс мирного урегулирования».

В начале августа инициативная группа, состоящая из членов правящего в ДНР общественного движения «Донецкая республика», предложила продлить минимум на год полномочия Захарченко и народного совета ДНР. Продление полномочий нужно, чтобы дать им «время реализовать намеченные цели», говорилось в заявлении. Сейчас срок полномочий главы и народного совета ДНР составляет четыре года, они избраны в ноябре 2014 г.

Подписанные в феврале 2015 г. минские соглашения предусматривали проведение местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей после установления прочного перемирия и принятия на Украине законов об особом статусе этих территорий, но до перехода под украинский контроль их границы с Россией. Власти ДНР и ЛНР объявили о планах проведения местных выборов осенью 2015 г., но затем они были отложены.

Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.