Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Донецку пока не до выборов

Полномочия глав самопровозглашенных республик Донбасса могут продлить

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Инициативная группа, состоящая из членов правящего в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) общественного движения «Донецкая республика», предложила продлить минимум на год полномочия главы ДНР Александра Захарченко и народного совета ДНР. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении, это нужно, чтобы дать им «время реализовать намеченные цели». «В целом мировая практика идет по пути определения именно пятилетнего срока правления главы государства и полномочий парламентов», – подчеркивается в документе. Сейчас срок полномочий главы и народного совета ДНР составляет четыре года, они избраны в ноябре 2014 г.

Подписанные в феврале 2015 г. минские соглашения предусматривали проведение местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей после установления прочного перемирия и принятия на Украине законов об особом статусе этих территорий, но до перехода под украинский контроль их границы с Россией. Власти ДНР и ЛНР объявили о планах проведения местных выборов осенью 2015 г., но затем они были отложены – против резко выступили не только украинские власти, но и Германия и Франция.

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