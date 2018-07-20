Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса

Российский президент не в первый раз раскрывает детали закрытых переговоров по украинской проблеме

Конфликт на востоке Украины назывался среди тем, которые обсуждались на встрече Путина и Трампа, однако на итоговой пресс-конференции предложение о референдуме не было озвучено Grigory Dukor / Reuters

Президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.

В четверг, 19 июля, Путин встретился с послами России в зарубежных странах. Часть встречи носила закрытый характер.

Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства, присутствовавшие на закрытой части встречи. Других подробностей источники не приводят.

Конфликт на востоке Украины назывался среди тем, которые обсуждались на встрече Путина и Трампа, однако на итоговой пресс-конференции предложение о референдуме не было озвучено. Как отмечают источники Bloomberg, Трамп попросил времени обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично.

Белый дом не смог оперативно прокомментировать агентству эту информацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались», но они еще «будут прорабатываться».

Путин не в первый раз рассказывает третьим лицам детали закрытых переговоров. Так, в апреле 2015 г. журналу Forbes стало известно, что на закрытой встрече с бюро правления РСПП президент рассказал бизнесу, что украинский лидер Петр Порошенко предложил ему «забрать Донбасс» в состав России.

По информации одного из источников издания, Путин так рассказал предпринимателям о своем диалоге с Порошенко: «Он мне прямо сказал: "Забирайте Донбасс". Я ему ответил: "Сбрендил, что ли? Мне Донбасс не нужен. Если вам не нужен, то объявите о его независимости"». Порошенко, по словам российского президента, сказал, что власти Украины не могут на это пойти. Тогда украинские власти должны платить населению Донбасса пенсии, пособия и восстановить банковскую систему, потребовал Путин.

Донецкая и Луганская области Украины в мае 2014 г. провели референдумы, на основании которых объявили о своей независимости от Киева. США и Евросоюз сочли образование ДНР и ЛНР незаконным, Украина назвала проведенные референдумы балаганом. Россия в свою очередь заявила, что «уважает» результаты голосования жителей Донбасса.

В 2017 г. с предложением провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений выступил бывший президент Украины Виктор Янукович. Об этом он заявил в открытом послании лидерам Польши, Франции, Германии, США и России. Также он предлагал включить представителей Донбасса в «нормандский формат» переговоров.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки