В чем главный итог встречи Путина и Трампа

Главной сбывшейся надеждой первой полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось отсутствие больших сюрпризов – и не факт, что это пораженческий итог. Президенты не поставили друг друга в неловкое положение провокативными идеями – ни хотя бы сколько-нибудь реализуемыми, ни изначально фантастическими, а, наоборот, аккуратно подыгрывали друг другу в особо острых моментах. Это не похоже на начало прекрасной дружбы, но и повода к новому обострению встреча не выявила: для саммита президентов двух стран, регулярно сталкивающихся в разных сферах и регионах мира, чьи отношения уже переведены на язык взаимных санкций, это не самый худший результат.

Судя по итоговой пресс-конференции, предваренной компактными выступлениями обоих лидеров, два часа, которые Путин и Трамп провели наедине, прошли в достаточно интенсивном общении. Так или иначе в своих выступлениях президенты упомянули практически все важные темы потенциальной повестки, которую накануне саммита обсуждали эксперты, – пусть и в предельно коротком, чуть ли не Twitter-формате, – в том числе вопрос российского вмешательства в выборы президента США в 2016 г. Потенциально самый конфликтный вопрос оказался возможностью поддержать друг друга, оставшись при этом при своем. Я хочу больше информации, сказал Трамп. Нельзя верить слухам, вторил ему Путин.

Для достижения каких-либо прорывов ситуация была неподходящая, отмечали накануне саммита эксперты, – и прорывов не случилось. По принципиальным вопросам радикальных изменений добиться было невозможно: не случайно ни тот ни другой президент даже не произнесли слова «санкции», а упомянув Крым, заявили только о неизменной разнице позиций – и двинулись дальше.

По итогам встречи Путин и Трамп не связали себя никакими обязательствами – ни устными, ни тем более письменными: итогового коммюнике после встречи не было, хотя в дипломатическом языке наверняка найдутся формулы переложения на официальный язык того, о чем президенты говорили на пресс-конференции. Такой исход выглядит отчасти проигрышным на фоне результата встречи Трампа с другим трудным парнем мировой политики – Ким Чен Ыном, по итогам которой было согласовано общее заявление, тем более что переговоры с лидером КНДР были первым контактом лидеров двух стран, находящихся в состоянии куда более драматичного конфликта, фактически преддверия войны не дипломатов, а ракет. Однако это удобно и для Трампа, и для Путина. Для американского президента отсутствие договоренностей и обязательств, пусть даже и самых расплывчатых и обтекаемых, означает снижение риска быть уличенным дома в интенсивных контактах с токсичной Москвой, для Путина – признак того, что ни пяди земли и повестки Москва Вашингтону не уступила. В конце концов, договоренности – удел не президентов, а дипломатов и реальная эффективность, а не только эффектность встречи станет понятна только в будущем, когда за словами о возобновлении диалога должны последовать заявления о конкретных новых встречах и намеченных решениях.