В США раскритиковали Трампа за мягкость в общении с Путиным

Трамп не первый американский президент, которого обвиняют в слишком мягкой политике по отношению к России Brendan Smialowski / AFP

Выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки подверглось резкой критике со стороны как либерально-демократических кругов американской элиты, так и союзников Трампа из республиканской партии. Главу Белого дома обвиняли в «предательстве» и «государственной измене» из-за того, что он, вопреки данным американских спецслужб, заявил, что не видит причин сомневаться в словах Путина о невмешательстве России в президентские выборы 2016 г., сообщают американские СМИ.

Экспертное сообщество США стратегию Трампа тоже раскритиковало. И консервативно, и либерально настроенные аналитики называют Путина «победителем» саммита и обвиняют Трампа в «беспрецедентном эгоизме», отмечает The Washington Post. На саммите Трамп защищал свои личные интересы, а не интересы США, считают эксперты из Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета. «Трамп очевидно делает ставку на свой электорат, и его избирателям это нравится. Если вы посмотрите на опросы общественного мнения среди его избирателей, то увидите, что их поддержка России и Путина сейчас растет», – говорит директор центра, профессор Анджела Стент (цитата по CNBC News). По ее словам, «еще никогда в американской истории не было такого, чтобы президент не согласился с мнением собственных разведслужб и вместо этого согласился с президентом России, который к тому же бывший агент КГБ».

Если в первый год президентства Трампа еще была надежда, что его будет сдерживать так называемая «ось взрослых» из числа членов администрации, то теперь стало понятно, что сдержать его невозможно и Трамп ничем и никем не связан, заключает директор Центра изучения США и Европы Брукингского института Томас Райт. «Саммит с Путиным и предшествующий ему саммит НАТО показали, что Трамп отныне действует только в соответствии с собственными примитивными представлениями о роли США в мире. Этим представлениям Трамп верен уже больше 30 лет: он всегда выступал против союзов и свободной торговли и в поддержку сильных авторитарных лидеров и России», – приводит комментарий эксперта Брукингский институт. Хотя худшего сценария на саммите удалось избежать, оговариваются аналитики. «Ни грандиозной уступки по Украине, ни российского варианта урегулирования сирийского кризиса, ни отказа США от обязательств по европейской безопасности не произошло. Тем не менее победителем саммита оказался Путин», – уверена эксперт Брукингского института Алина Полякова.

Однако Трамп не первый американский президент, которого обвиняют в слишком мягкой политике по отношению к России, напоминает приглашенный эксперт фонда Карнеги Дэвид Роткопф. «Барак Обама тоже не был жесток с Россией. Крым, гибридная война на Украине, вторжение России в Сирию и вмешательство в президентские выборы 2016 г. – все это произошло в его смену. <…> Два президента подряд вели себя с Россией довольно мягко. Так что президент, который будет избран в 2020 г., скорее всего, поспешит сказать, что больше такого не будет», – считает Роткопф (цитата по CBC News).

Тем не менее, по мнению редактора консервативного портала Daly Wire Бена Шапиро, политика Трампа по отношению к России кардинально отличается от политики Обамы. «Республиканцев постоянно раздражала политика Обамы, но у нее была поддержка среди демократов. Обама и его администрация не были двумя отдельными силами. В случае Трампа все не так просто, на многих направлениях президент и его администрация действуют независимо друг от друга», – пишет Шапиро в статье для National Review. По его мнению, все действия Трампа кричат о «нелепых проблемах неудовлетворенного эго».