Чем грозят Трампу откровения его бывшего личного адвоката

Майкл Коэн, больше 10 лет прослуживший у Трампа поверенным в делах, разочарован боссом и льет воду на мельницу врагов президента

Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Майкл Коэн: Я обожал Трампа еще со школы

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Майкл Коэн, больше 10 лет прослуживший у Трампа личным адвокатом, разочарован Mike Segar / Reuters

Майкл Коэн, больше 10 лет прослуживший у Трампа личным адвокатом, разочарован боссом и льет воду на мельницу врагов президента разоблачительными заявлениями

К огромному своему сожалению, юрист и поверенный в делах Трампа Майкл Коэн идеально подошел на роль плохиша в историях вокруг президента США. Его карьера и личная жизнь тесно связаны с выходцами из СССР, многие люди из его окружения, клиенты и деловые партнеры уличены в незаконной деятельности, а сам Коэн создал себе имидж любителя роскоши и заносчивого человека.

21 августа Коэн перед федеральным судьей признал себя виновным по восьми пунктам уголовного обвинения. Пять касаются уклонения от налогов, один – предоставления ложных сведений в финансовую организацию. Но хуже всего для президента США два – плата за молчание женщинам, состоявшим в связи с Трампом.

Неприятности случились и с деловым партнером Коэна – бизнесменом Евгением Фридманом, которого в Нью-Йорке прозвали «королем такси» (его семья приехала в Америку в 1970-х из Ленинграда). Он был уличен в уклонении от уплаты сбора в 50 центов с каждой поездки, который идет на субсидирование муниципального транспорта. Фридман пошел на сделку со следствием и в мае этого года суд приговорил его к пяти годам условно и $1 млн штрафа вместо десятков лет тюрьмы. Но следователей интересовали не только его дела, но и бизнес Коэна, который доверил Фридману управлять принадлежащими ему медальонами (т. е. лицензиями) на такси.

Женщины Трампа

Коэн признался федеральному судье, что, когда босс баллотировался в президенты, по его указанию предпринял действия «с целью повлиять на выборы»: обеспечил молчание двух женщин, угрожавших репутации Трампа-семьянина. Имен он не назвал, но их немедленно обнародовали СМИ. Речь о том, что компания Коэна заплатила $130 000 за подпись под договором о неразглашении актрисе порнофильмов Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс), которая якобы встречалась с Трампом в 2006–2007 гг., когда тот был уже женат на Меланье. Коэн уточнил, что впоследствии Трамп вернул ему эти деньги.

Также он организовал покупку таблоидом National Enquirer за $150 000 прав на историю отношений с Трампом бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал, с которой у него будто бы случился роман в 2006 г., через несколько месяцев после рождения сына миллиардера. Обладая эксклюзивными правами, газета не написала об этом, таким образом тайна была сохранена.

Но за четыре дня до выборов президента в 2016 г. журналисты The Wall Street Journal раскопали историю с Макдугал. А в январе 2018 г. они узнали и о Сторми Дэниелс. В марте этого года обе дамы почти одновременно подали в суд с требованием признать подписанные ими соглашения незаконными. Сторми Дэниелс напирала на то, что на бумаге не было подписи Трампа. Макдугал обвиняла владельцев The National Enquirer, что те не выполнили свою часть соглашения – например, не дали ей вести в газете персональную колонку о здоровом образе жизни.