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Политика
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Бывший юрист Трампа признался в суде в совершении преступлений по поручению шефа

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Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа, проработавший с ним 10 лет, под присягой свидетельствовал о совершении преступлений по поручению шефа, сообщает Reuters. Суть преступлений заключалась в плате за молчание женщинам, заявлявшим в ходе предвыборной кампании Трампа о том, что у них с кандидатом на пост президента была интимная связь. Порноактриса Сторми Дэниелс получила $130 000, а бывшая модель Playboy Карен Макдугал – $150 000, напоминает Associated Press. Трамп эти связи отрицал.

Имя Трампа Коэн в суде не назвал, описав его как «кандидата на федеральный пост». За обвиняемого это сделал его адвокат Лэнни Дэвис. «Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?» — написал он в своем твиттере. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани отметил, что «в обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента». Бывший прокурор минюста по общественной безопасности считает, что показания Коэна «приближают президента Трампа к преступному поведению».

Признание Коэна было частью сделки со следствием. Ему грозит срок от 3 до 5 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 12 декабря. Пока же юрист выпущен на свободу под залог $500 000.

Обвинения Коэна прозвучали практически одновременно со слушаниями по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 пунктов.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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Политика
Новости

В Аргентине сожгли найденный в российском посольстве кокаин

Ведомости
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Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, найденный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

По данным агентства, наркотики были уничтожены в крематории в присутствии Феоктистова и министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич. «Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», - уточнил Феоктистов.

Буллрич добавила, что операция длиною в 14 месяцев была сложной, и российские полицейские приезжали в Аргентину семь раз. Благодаря совместным действиям, включающим замену кокаина мукой и отслеживание поставок, сторонам удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России», подчеркнула она.

Министр безопасности Аргентины напомнила, что о наркотиках в здании российского посольства рассказал бывший посол России Виктор Коронелли в 2016 г. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали. Всего в здании школы на территории российского посольства нашли 12 чемоданов с 400 кг кокаина. О проведении антинаркотической операции стороны сообщили лишь в феврале 2018 г. В рамках дела задержаны шесть человек, среди них предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук.

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Бизнес
Новости

Китайская Cofco готова вложить в производство питьевой воды в России 6 млрд рублей

Ведомости
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Инвестиции китайской Cofco Coca-Cola Beverages в производство питьевой воды на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе могут составить 6 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор компании Луань Сюцзюй на встрече в Даляне с вице-премьером России Юрием Трутневым, сообщает Минвостокразвития.

В России Cofco запустила розлив воды из подземных источников в Петропавловск-Камчатском под брендом «Чистая земля». Предприятие уже произвело 1 млн бутылок, с июля 2018 г. начались онлайн-продажи камчатской воды в Китае. Планируемые объемы розлива должны составить 10 млн литров бутилированной воды в первый год, 18 млн литров во второй год и 30 млн литров в третий год.

По словам представителя компании, вода начнет поступать на прилавки с сентября. В случае высокого спроса Cofco рассматривает возможность запустить второй этап проекта – тогда совокупные инвестиции компании достигнут 6 млрд руб.

Cofco Coca-Cola Beverages на 65% принадлежит крупнейшей продовольственной компании КНР Cofco, на 35% – Coca-Cola Company. Компания является лидером китайского рынка напитков.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Маркет» нашел первого партнера для трансграничной торговли‍

Ведомости
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Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» договорилось о сотрудничестве с первым стратегическим партнером для своей платформы трансграничной электронной торговли, запуск которой запланирован на октябрь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекса Васильева и менеджера по международному развитию в сфере e-commerce Ziylan Group Орхана Сентюрка.

Партнером компании стал турецкий холдинг Ziylan Group, который занимается производством обуви. Издание напоминает, что обувь отдельных брендов Ziylan Group уже продавалась в России.

Соглашение с турецкой компанией позволит пользователям выбирать на «Яндекс.Маркете» более чем из 20 000 товарных предложений обуви. Доставку товаров возьмет на себя служба DPD. Монетизировать сервис компания планирует за счет комиссии, размер которой не раскрывается.

Рост трансграничных покупок в интернет-магазинах замедлился в 2017 г. до 24%, оценивала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. Объем рынка составил 374,3 млрд руб., при этом категория одежды и обуви остается самой популярной среди российских интернет-покупателей, уточняет газета.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в августе прошлого года. Стороны закрыли сделку в апреле. Сбербанк обязался вложить в проект 30 млрд руб., общий бизнес партнеры оценили в 60 млрд руб. Согласно отчетности «Яндекса», выручка «Яндекс.Маркета» за II квартал увеличилась на 21% и достигла 1,4 млрд руб.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Бизнес
Новости

Серийное производство комплексов ПВО «Панцирь-СМ» запустят в 2019 году

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Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в конце 2019 г., сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Высокоточные комплексы».

Первые опытные образцы «Панцирь-СМ» изготовлены, их испытания проводятся согласно установленным государственным контрактом срокам, отметили в компании.

«Панцирь-СМ» должен заменить в российских вооруженных силах комплексы «Панцирь-С1». В версии СМ комплекс получит новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью – до 40 км.

Комплексы «Панцирь» предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе систем ПВО дальнего действия. Радар «Панциря» способен обнаруживать и идентифицировать даже мелкие цели, например беспилотники.

Чем будет оснащена армия будущего

Авто
Новости

Автошколы раскритиковали предложенную ГИБДД реформу экзаменов на права

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Многие российские автошколы выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма автошкол.

Одна из крупнейших в стране Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) указывает, что реформа образования водителей ведется с 2013 г. и принесла плоды: аварийность с участием будущих водителей в 2017 г. упала почти на 60%, новый же подход может навредить этой тенденции. Самой спорной нормой президент МААШ Татьяна Шутылева считает предусмотренную проектом возможность аннулирования результатов экзаменов в результате тех или иных нарушений. Например, при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением. «С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», – отмечает Шутылева.

В ДОСААФ также опасаются, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол». Там обращают внимание, что автошколы уже понесли существенные «материальные затраты» для приведения учебно-материальной базы в соответствие с новыми требованиями 2016 г. о расширении учебной площадки. В случае утверждения новой методики созданная с таким трудом база будет утеряна, поясняют в ДОСААФ. Если на площадке проверка навыков происходит объективно, поскольку границы упражнений обозначены контурами и разметкой, то в городских условиях оценка будет необъективной, что спровоцирует рост коррупции, считают в ДОСААФ.

Критические отзывы также направили Федерация автошкол Татарстана, ассоциации автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерова, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска. Однако не все автошколы выступили против реформы. В Союзе автошкол Москвы поддержали инициативу МВД и опасения коллег не разделили. В Национальном союзе ассоциаций автошкол заявили, что инициатива «окажет позитивное влияние на уровень подготовки водителей». В Гильдии автошкол поддержали идею снятия запрета на обучение на автомагистралях, но отметили, что идея объединенного экзамена все же «вызывает много вопросов».

В Саудовской Аравии женщины впервые сели за руль

Политика
Новости

Facebook заблокировал более 650 связанных с Россией и Ираном страниц

Ведомости
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Соцсеть Facebook удалила 652 страницы, связанные с Ираном и Россией за «неаутентичное» поведение. «Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов за согласованное неаутентичное поведение в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности исходила из Ирана, а часть – из России», – говорится в блоге соцсети.

В сообщении отмечается, что связи или координации между удаленными страницами выявлено не было, но «они использовали схожую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают».

В соцсети пояснили, что выявить подозрительные страницы удалось благодаря информации фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Именно она сообщила специалистам Facebook о существовании сети Liberty Front Press, связанной с властями Ирана. Одна ее часть – Quest 4 Truth – заявляла о своей независимости, но на деле была связана с новостной сетью Press TV, поддерживаемой государственными иранскими СМИ.

Первые записи Liberty Front Press созданы в 2013 г. Тогда в сети публиковался политический контент, ориентированный на Ближний Восток, а также Великобританию, США и Латинскую Америку, но с 2017 г. ее внимание было сосредоточено на Великобритании и США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

CNBC сообщает о поисках потерянной в Баренцевом море ракеты с ядерной установкой

Ведомости
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Российская ракета с ядерной установкой была потеряна в Баренцевом море после неудачных испытаний, проведенных в ноябре 2017 г., сообщает CNBC со ссылкой на данные разведслужб. Собеседник телекомпании уверен, что Россия готовится к поискам ракеты. В операции будут задействованы три судна. Одно из них имеет оборудование для забора радиоактивных материалов. Есть ли угроза окружающей среде и здоровью людей, источник не уточняет.

В мае телеканал сообщал о неудачных испытаниях в России новой ракеты с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия, о которой президент России Владимир Путин рассказывал в своем послании Федеральному собранию. Источники утверждали, что крылатая ракета тестировалась 4 раза с ноября 2017 г. по февраль 2018 г., но ни одно испытание не закончилось удовлетворительно. В ходе одного из них ракета преодолела не более 22 миль (35,4 км). Собеседники уточняли, что на испытаниях настояли кремлевские чиновники, хотя конструкторы считали их преждевременными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать майские сообщения телеканала заявлял: «Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему».

Новое оружие, которое показал Путин

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Политика
Новости

Госдепартамент призвал освободить Олега Сенцова

Ведомости
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт выпустила заявление с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который на протяжении 100 дней продолжает голодовку в российской тюрьме.

Нойерт подчеркнула, что Сенцов удерживается в тюрьме «произвольно». «Мы возобновляем наше требование к России о его немедленном освобождении и освобождении всех граждан Украины, незаконно заключенных в тюрьму в России и на Крымском полуострове. Мы встревожены перспективой, что еще один невинный человек умирает в российской тюрьме», – отмечается в заявлении. Нойерт выразила надежду на то, что трагедии удастся избежать. В противном случае США будут настаивать на привлечении виновных к ответственности.

Сенцов был задержан в 2014 г. Суд признал его виновным в создании группы для организации терактов в Крыму и приговорил к 20 годам колонии. С 14 мая 2018 г. Сенцов начал голодовку в знак протеста против своего заключения, а также лишения свободы 60 украинских граждан. Мать режиссера Людмила Сенцова направляла на имя президента России Владимира Путина прошение о помиловании сына, но из Кремля пришел ответ, что для рассмотрения этого вопроса обращение должно исходить от самого Сенцова. Ранее режиссер заявлял, что не считает себя виновным и не намерен просить Путина о помиловании.

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Политика
Новости

Экс-глава предвыборного штаба Трампа признан виновным по восьми из 18 пунктов

Ведомости
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Жюри из 12 присяжных в суде штата Вирджиния признало бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает Bloomberg из зала суда. Присяжные единогласно сочли доказанной вину Манафорта по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания будут продолжены 29 августа.

Манафорт является одним из фигурантов расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г., которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Хотя ни одно из доказанных нарушений к этому делу не относится, аналитики в области права считают вердикт победой команды Мюллера. Это первое дело, доведенное им до суда. Офис Мюллера отказался от комментариев. Манафорт, по словам его защиты, разочарован приговором и сейчас оценивает дальнейшие варианты действий. По мнению юристов, только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летний Манафорт может быть осужден на 30 лет, хотя более реальным выглядит тюремное заключение на 10 лет.

Дональд Трамп, находившийся с визитом на западе Вирджинии, постарался дистанцироваться от происходящего в суде. «Пол Манафорт хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее – очень печально», – приводит его слова Reuters. «Это не имеет ничего общего с российским делом. Это началось как российское дело, но это не имеет абсолютно никакого отношения, это охота на ведьм и это – позор», – заявил Трамп.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., проходит ответчиком по двум разбирательствам. Так, в Вашингтоне, округ Колумбия, Манафорт обвиняется в «сговоре против США», а также отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иностранного агента во время работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Ожидается, что этот процесс раскроет больше подробностей о российских связях Манафорта.

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Бизнес
Новости

Германия заинтересовалась поставками газа из Каспийского региона

Ведомости
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Германия проявляет «значительный интерес» к разработке так называемого «Южного газового коридора» (месторождение Шах-Дениз), связывающего трубопроводом Азербайджан с Европой через территорию Турции, пишет газета Financial Times. Канцлер Германии Ангела Меркель 25 августа прибудет с рабочим визитом в Азербайджан. Во время встречи в Баку она поднимет вопрос о возможности увеличения поставок в ЕС природного газа из Каспийского региона, рассказал изданию высокопоставленный немецкий чиновник.

По его словам, увеличение поставок из Каспийского региона позволило бы ЕС диверсифицировать поставки газа на континент, обеспечить себя безопасной альтернативой импорту газа из России. Германия хотела бы, чтобы в будущем «Южный газовый коридор» расширялся, чтобы по нему поставлялся газ из других стран, таких как Туркмения, Иран и Ирак.

Меркель готова продемонстрировать свою поддержку усилиям ЕС по диверсификации от российского газа на фоне критики поддержки Германией российского проекта «Северный поток - 2», отмечает издание.

На этой неделе Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан. Официальный представитель МИД Германии заявил, что поездка канцлера в Азербайджан «направлена на расширение двустороннего сотрудничества».

В конце мая в Азербайджане запустили первую очередь газопровода «Южный газовый коридор», предназначенного для поставок газа в Турцию и Европу. Стоимость проекта оценивается в более чем $40 млрд. Протяженность газопровода составит 3500 км. Он пройдет от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию.

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Технологии
Новости

Uber нашел финансового директора через три года после начала поиска

Ведомости
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Сервис по заказу такси Uber назначил финансовым директором компании 53-летнего Нельсона Чая, передает Reuters. Поиски кандидата на должность финансового директора велись с 2015 г., с момента ухода с этого поста Брента Каллиникоса.

«Он станет отличным партнером для меня и всей руководящей команды на нашем пути к тому, чтобы Uber стала публичной компанией», - прокомментировал назначение главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Предшественник Хосровшахи Трэвис Каланик не проявлял особого интереса к поиску кандидатуры на пост финансового директора, отмечает Reuters. После того как компанию в 2017 г. возглавил Хосровшахи, поиски активизировались.

Ранее Чай работал в инвестбанке Merrill Lynch, а также в финансовой CIT Group.

Инвесторы были обеспокоены долгими поисками кандидата на пост финансового директора. Крупные компании, такие как Uber, редко работают без топ-менеджера высшего ранга. Финансовый директор необходим при проведении IPO, которое Uber планирует провести на фондовом рынке в 2019 г., напоминает Reuters.

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