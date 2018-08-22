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Бывший юрист Трампа признался в суде в совершении преступлений по поручению шефа

Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа, проработавший с ним 10 лет, под присягой свидетельствовал о совершении преступлений по поручению шефа, сообщает Reuters. Суть преступлений заключалась в плате за молчание женщинам, заявлявшим в ходе предвыборной кампании Трампа о том, что у них с кандидатом на пост президента была интимная связь. Порноактриса Сторми Дэниелс получила $130 000, а бывшая модель Playboy Карен Макдугал – $150 000, напоминает Associated Press. Трамп эти связи отрицал.

Имя Трампа Коэн в суде не назвал, описав его как «кандидата на федеральный пост». За обвиняемого это сделал его адвокат Лэнни Дэвис. «Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?» — написал он в своем твиттере. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани отметил, что «в обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента». Бывший прокурор минюста по общественной безопасности считает, что показания Коэна «приближают президента Трампа к преступному поведению».

Признание Коэна было частью сделки со следствием. Ему грозит срок от 3 до 5 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 12 декабря. Пока же юрист выпущен на свободу под залог $500 000.

Обвинения Коэна прозвучали практически одновременно со слушаниями по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 пунктов.

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