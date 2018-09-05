Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская прокуратура сегодня заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль PA Wire / PA Images / ТАСС

Британская прокуратура сегодня заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. В заявлении впервые названы имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.

В документе говорится, что антитеррористическое подразделение полиции Великобритании предоставило «достаточные для того, чтобы представить их в суде, доказательства» для обвинения Александра Петрова и Руслана Боширова, граждан Российской Федерации. Обвинения предъявляются по четырем пунктам: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля; попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли; хранение и использование агента «новичок»; нанесение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.

Прокуратура считает, что обвиняемые находятся на территории России, следует из заявления.

«Мы не намерены обращаться к России с запросом об экстрадиции этих людей, поскольку Конституция России не разрешает выдачу ее граждан... Тем не менее мы получили Европейский ордер на арест (EAW), согласно которому они будут арестованы на территории любой из стран, признающих EAW, с последующей экстрадицией без срока давности», – говорится в заявлении.

Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что подозреваемые, вероятно, пользовались вымышленными именами, однако им было примерно по 40 лет, а их российские паспорта не были поддельными. «Мы провели анализы в номере отеля, где они останавливались. Две пробы показали наличие вещества "новичок" в концентрациях, не представляющих угрозы общественной безопасности», – заявил он. Подозреваемые сняли номер в лондонском отеле City Stay, а для хранения отравляющего вещества использовали имитацию флакона духов Premier Jour от Nina Ricci. Флакон был специально сделан с учетом хранения «новичка», подчеркивает следствие.

Корреспондент BBC Дэниэл Сэндфорд, присутствующий на пресс-конференции прокуратуры, разместил в своем Twitter показанные на ней фото обоих подозреваемых. По данным прокуратуры, они прилетели в Великобританию 2 марта и улетели в Москву в день покушения, 4 марта. Прокуратура показала также их фото с камеры наблюдения на Уилтон роуд, сделанное «за мгновения до атаки».

They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/qm14QxC0uN — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

Представитель МИД России Мария Захарова сегодня вновь указала, что Россия не приемлет подобных заявлений без «скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия» компетентных органов Великобритании и России. «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова.

Сегодня, еще до заявления британской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему надеется услышать «хоть что-нибудь вразумительное по этой теме (отравление Скрипалей)», и подчеркнул, что позиция России по этому вопросу не изменилась. Россия отвергает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в коме в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Россию в причастности к инциденту. Впоследствии от контакта с отравляющим веществом пострадал также полицейский Ник Бейли. В Москве последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.

В июле Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери отравились «новичком» из флакона, найденного на свалке. Стерджесс позднее скончалась. Британская полиция в среду заявила, что объединила этот инцидент в одно дело с отравлением Скрипалей, поскольку «не сомневается в связи этих событий».

«Дело Скрипалей» вызвало масштабный дипломатический конфликт, выразившийся во взаимной высылке дипломатов Великобританией (с присоединившимися к ней странами Европы и США) и Россией, а также новый этап санкций США в отношении России.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей