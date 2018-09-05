Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Британская прокуратура сегодня заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. В заявлении впервые названы имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.
В документе говорится, что антитеррористическое подразделение полиции Великобритании предоставило «достаточные для того, чтобы представить их в суде, доказательства» для обвинения Александра Петрова и Руслана Боширова, граждан Российской Федерации. Обвинения предъявляются по четырем пунктам: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля; попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли; хранение и использование агента «новичок»; нанесение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.
Прокуратура считает, что обвиняемые находятся на территории России, следует из заявления.
«Мы не намерены обращаться к России с запросом об экстрадиции этих людей, поскольку Конституция России не разрешает выдачу ее граждан... Тем не менее мы получили Европейский ордер на арест (EAW), согласно которому они будут арестованы на территории любой из стран, признающих EAW, с последующей экстрадицией без срока давности», – говорится в заявлении.
Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что подозреваемые, вероятно, пользовались вымышленными именами, однако им было примерно по 40 лет, а их российские паспорта не были поддельными. «Мы провели анализы в номере отеля, где они останавливались. Две пробы показали наличие вещества "новичок" в концентрациях, не представляющих угрозы общественной безопасности», – заявил он. Подозреваемые сняли номер в лондонском отеле City Stay, а для хранения отравляющего вещества использовали имитацию флакона духов Premier Jour от Nina Ricci. Флакон был специально сделан с учетом хранения «новичка», подчеркивает следствие.
Корреспондент BBC Дэниэл Сэндфорд, присутствующий на пресс-конференции прокуратуры, разместил в своем Twitter показанные на ней фото обоих подозреваемых. По данным прокуратуры, они прилетели в Великобританию 2 марта и улетели в Москву в день покушения, 4 марта. Прокуратура показала также их фото с камеры наблюдения на Уилтон роуд, сделанное «за мгновения до атаки».
They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/qm14QxC0uN— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.
Представитель МИД России Мария Захарова сегодня вновь указала, что Россия не приемлет подобных заявлений без «скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия» компетентных органов Великобритании и России. «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова.
Сегодня, еще до заявления британской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему надеется услышать «хоть что-нибудь вразумительное по этой теме (отравление Скрипалей)», и подчеркнул, что позиция России по этому вопросу не изменилась. Россия отвергает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в коме в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Россию в причастности к инциденту. Впоследствии от контакта с отравляющим веществом пострадал также полицейский Ник Бейли. В Москве последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.
В июле Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери отравились «новичком» из флакона, найденного на свалке. Стерджесс позднее скончалась. Британская полиция в среду заявила, что объединила этот инцидент в одно дело с отравлением Скрипалей, поскольку «не сомневается в связи этих событий».
«Дело Скрипалей» вызвало масштабный дипломатический конфликт, выразившийся во взаимной высылке дипломатов Великобританией (с присоединившимися к ней странами Европы и США) и Россией, а также новый этап санкций США в отношении России.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.