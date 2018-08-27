Новые санкции США против России вступили в силу

Они объявлены в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери

Санкции предусматривают запрет продажи России вооружения и любой оборонной продукции David Mdzinarishvili / Reuters

С 27 августа вступили в силу новые санкции против России, подготовленные госдепартаментом США в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Сообщение об этом опубликовано в официальном журнале американского правительства.

Госдепепартамент определил, что «правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права или смертельное оружие против своих собственных граждан», говорится в документе. Согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г. американское правительство было обязано применить ряд санкций. В то же время закон позволяет «в интересах национальной безопасности США» отказаться от части ограничений, что и сделал госдеп.

Санкции предусматривают запрет продажи России вооружения и любой оборонной продукции. Власти США прекратят выдачу лицензий российским госкомпаниям на экспорт американского оружия. Запрет вводится в отношении финансирования сделок по продаже оружия, предоставления займов России. В частности, речь идет о предоставлении «любого кредита, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» госучреждениями США, в том числе Экспортно-импортным банком США.

Исключения сделаны для выдачи лицензий (которые во всех случаях будут рассматриваться на индивидуальной основе) на экспорт и реэкспорт товаров и технологий, необходимых для: космических полетов и реализации программы межгосударственного сотрудничества в космосе; обеспечения безопасности полетов гражданской авиации; программного обеспечения, используемого для шифрования финансовыми организациями; обслуживания и замены уже использующегося оборудования; базовых технологий и программного обеспечения; предметов, связанных с национальной безопасностью, но используемых гражданскими потребителями. Санкции также не касаются экспорта товаров и технологий российским «дочкам» американских компаний, которые полностью им принадлежат.

Также власти США отказались от запрета на предоставление России внешней помощи (по закону такой запрет распространяется на всю помощь, за исключением экстренной гуманитарной, а также поставок продуктов питания и иной сельскохозяйственной продукции).

Выдача лицензий на экспорт товаров и технологий (любых) российским госкомпаниям и организациям, финансируемым государством, будет рассматриваться в индивидуальном порядке, причем США будут придерживаться презумпции отказа (т. е. скорее всего такие лицензии выдаваться не будут), отмечается в документе.

О намерении ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей» госдепартамент США объявил 8 августа. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующее определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г. Американские власти солидаризировались с позицией правительства Великобритании и обвинили Москву в причастности к покушению на Скрипалей, которые были отравлены в Солсбери в начале марта этого года нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Определение о санкциях подписал госсекретарь США Майк Помпео 6 августа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. Ограничительные меры будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Санкции в соответствии с конвенцией от 1991 г. США планируют вводить в два этапа. Второй этап планируется применить через три месяца, если Россия не предоставит «надежных заверений» в отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН». На втором этапе речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США и прекращении экспорта и импорта между странами.