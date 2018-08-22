Как Россия может потерять шесть лет роста

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1,5–1,7% – таковы реальные перспективы роста российской экономики вплоть до 2024 г., считают российские и зарубежные эксперты, опрошенные Центром развития Высшей школы экономики. Далековато до «опережающих среднемировые» темпов, заданных Владимиром Путиным.

Последние месяцы были богаты шоками, рынки штормило. Путин, в очередной раз вступивший в должность президента России, подписал новый майский указ с амбициозными целями роста: войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, увеличить продолжительность жизни и благосостояние населения (ВВП на душу должен вырасти в 1,5 раза), ускорить рост инвестиций. Ради этого светлого будущего правительство предложило «затянуть пояса»: повысить пенсионный возраст и НДС, причем закон о повышении НДС уже принят парламентом и подписан президентом. Затем активизировались США: посыпались предложения об ужесточении санкций. Причем такие, что ограничение на операции с российским госдолгом, год назад столь пугающее, аналитики Citi сейчас определили как не самый пессимистичный сценарий. Санкции могут оказаться и болезненнее, считают они, Центробанку, возможно, придется дать задний ход в смягчении денежно-кредитной политики и повысить ключевую ставку. И это не считая рисков роста волатильности на развивающихся рынках и ухода с них инвесторов, торговых войн и, по словам главного экономиста «Нордеа банка» Татьяны Евдокимовой, ставшего уже консенсусом ожидания рецессии в США в 2020 г.