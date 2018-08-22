Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против России

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В конце марта власти США в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в причастности к отравлению Скрипалей, объявили о высылке 60 российских дипломатов ROBERT LABERGE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США (Federal Register). Согласно документу, санкции вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Новые санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи (в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 г.), «за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продуктов питания и иной сельскохозяйственной продукции». Пункт о введении этого ограничения сопровождается припиской: «Госдепартамент решил, что для обеспечения интересов национальной безопасности США важно временно отложить применение этого ограничения».