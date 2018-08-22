Политика / Международные отношения

Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против России

Новые ограничения вводят запрет на продажу оружия и предоставление внешней помощи
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Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США (Federal Register). Согласно документу, санкции вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Новые санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи (в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 г.), «за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продуктов питания и иной сельскохозяйственной продукции». Пункт о введении этого ограничения сопровождается припиской: «Госдепартамент решил, что для обеспечения интересов национальной безопасности США важно временно отложить применение этого ограничения».

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Комментарии  ()
akouzmenko
14:34 24.08.2018
Я написал по поводу конкретного технического вопроса, который и нас волнует очень сильно. Не будет экспорта микросхем, можно лавку закрывать и идти улицы мести. Из китайских пусть Мантуров сам делает с Рогозиным на пару. Но если с микросхемами ничего страшного не случится, это еще не значит, что рубль не дойдет до ... страшно сказать докуда.
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