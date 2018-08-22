Минпромторг предлагает перейти на расчеты в национальных валютах

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Теоретически Россия может полностью отказаться от долларовых операций, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров Денис Гришкин / Ведомости

Минпромторг старается обходить санкции США с помощью перехода на расчеты в национальных валютах, заявил в среду министр Денис Мантуров: так можно снять определенные [санкционные] ограничения, связанные с хождением доллара. Это и одно из решений, «которые позволяют осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

На прошлой неделе подобную же мысль высказал первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов. Минфин, по его словам, не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – заявил Силуанов (цитата по ТАСС).

Крупные торговые партнеры России, включая арабские страны, начинают задумываться о переходе на расчеты в национальных валютах, говорил в начале августа предправления «Новатэка» Леонид Михельсон: «Просто, если [санкции США] будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, этот процесс пойдет быстрее».