Кремль объявил главные темы сирийского саммита с участием Путина
Новый саммит Россия – Иран – Турция состоится 7 сентября в Тегеране
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия – Иран – Турция
Михаил Метцель / ТАСС
Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия – Иран – Турция, который состоится 7 сентября в Тегеране, объявил в среду Кремль. «Это очень значимый саммит с учетом международной ситуации и обстановки в Сирии», – сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Россия, Иран и Турция – страны – гаранты «астанинского процесса», запущенного в ноябре 2017 г. в столице Казахстана для примирения конфликтующих сторон в Сирии. Саммит в Тегеране станет третьим за это время, напомнил Ушаков.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}