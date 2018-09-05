Политика / Международные отношения

Кремль объявил главные темы сирийского саммита с участием Путина

Новый саммит Россия – Иран – Турция состоится 7 сентября в Тегеране
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Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия – Иран – Турция, который состоится 7 сентября в Тегеране, объявил в среду Кремль. «Это очень значимый саммит с учетом международной ситуации и обстановки в Сирии», – сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Россия, Иран и Турция – страны – гаранты «астанинского процесса», запущенного в ноябре 2017 г. в столице Казахстана для примирения конфликтующих сторон в Сирии. Саммит в Тегеране станет третьим за это время, напомнил Ушаков.

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