Кремль объявил главные темы сирийского саммита с участием Путина

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия – Иран – Турция Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия – Иран – Турция, который состоится 7 сентября в Тегеране, объявил в среду Кремль. «Это очень значимый саммит с учетом международной ситуации и обстановки в Сирии», – сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Россия, Иран и Турция – страны – гаранты «астанинского процесса», запущенного в ноябре 2017 г. в столице Казахстана для примирения конфликтующих сторон в Сирии. Саммит в Тегеране станет третьим за это время, напомнил Ушаков.