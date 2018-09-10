Путин отчитал двух министров за плохую подготовку к Госсовету

Дитрих дал неточные цифры по авиаперевозкам на Дальний Восток, а Орешкин оказался не в курсе проблем в судостроении

Министр экономического развития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих вызвали критику со стороны Путина Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке высказал недовольство в адрес министра транспорта Евгения Дитриха и его коллеги из Минэкономразвития Максима Орешкина.

Дитрих на заседании выступал с докладом 12 минут. После его доклада Путин призвал всех выступать «покороче». «Так мы до утра будем сидеть», – сказал он. Высказанную министром идею – «сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов» – Путин отказался назвать хорошей.

«Через федеральный фонд вы их [деньги] соберете, и кто будет контролировать, куда вы их направите?» – спросил Путин министра, потребовав направлять деньги в регионы напрямую. «А Федеральный дорожный фонд пускай контролирует использование этих денег. Мне кажется, так нужно сделать, а то непонятно, какие регионы что там увидят», – подчеркнул президент.

Путин также нашел в выступлении Дитриха неточность о числе авиапассажиров, перевезенных на Дальний Восток по плоскому тарифу. Министр сказал, что в регион перевезено по плоскому тарифу миллион человек, указал Путин, а у него другие данные: в 2017 г. перевезено 530 000 человек, а на 2018 г. прогноз – 900 000. «Уверен, что у вас самые точные данные», – ответил Путину министр и, проверив по бумагам, подтвердил приведенные президентом показатели за 2017 г.

«Надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы», – подчеркнул Путин.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на заседании пожаловался на то, что из бюджета не выделены деньги на международные пункты пропуска на мостах на границе с Китаем. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на это ответил, что деньги в бюджете есть, но Трутнев заметил, что их выделят не раньше 2021 г. «Разумеется, надо что-то сделать, обратить на это внимание. Если мост будет готов, а пункта пропуска не будет, то мост будет стоять пустой, не будет использоваться. Это просто смешно! <...> Нас в интернете на смех поднимут, что же, мы заморозили деньги?» – сказал на это Путин.

Кроме того, Трутнев указал на проблему с недофинансированием строительства двух грузопассажирских судов для сообщения между Камчаткой и портами Сахалина, а также Командорскими островами. Орешкин на это заметил, что «не в курсе проблемы», чем вызвал недовольство Путина. «Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку, должны быть в курсе этой проблемы. Прошу вас разъяснить и доложить», – потребовал президент.

Силуанов попытался заступиться за Орешкина и заверил, что расходы в бюджете предусмотрены. «Деньги, может, и есть в бюджете, но суда не заложены и ничего не делается. А потом выяснится, что эти деньги не реализованы, не использованы, и они вернутся в бюджет», – сказал Путин.

Заседание президиума Госсовета было посвящено развитию Дальнего Востока. Путин находится в рабочей поездке в Приморском крае с 10 по 12 сентября и примет участие в работе четвертого Восточного экономического форума.

Новое правительство Медведева