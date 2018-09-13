В интервью «отравителей Скрипалей» слишком мало значимой информации

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кроме самого факта интервью никакой новой важной информации, которая могла бы пролить свет на произошедшее, не появилось, считает бывший сотрудник спецслужб RT

Телеканал Russia Today показал в четверг 25-минутное интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская полиция обвиняет в попытке отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Они сделали это с условием, что не будут «отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам «копать дальше», написала в Facebook взявшая интервью Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала. Свои паспорта они также не показали.

5 сентября британские полиция и прокуратура опубликовали фотографии Петрова и Боширова, которые 2–4 марта находились в Великобритании и дважды посетили Солсбери, где жил Скрипаль (его отравили 4 марта). Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые – офицеры российской военной разведки, ГРУ, и получили приказ на устранение предателя от политического руководства высокого уровня. В первый раз, по мнению полиции, они приехали на разведку местности. Петров и Боширов в интервью утверждали, что хотели осмотреть собор, Стоунхендж и другие достопримечательности, но 3 марта в Солсбери была непогода, они выпили кофе и уехали. Единственное фото 3 марта запечатлело их у турникетов станции в Солсбери, других фото, как сообщила в четверг британская полиция, у нее за этот день нет. За 4 марта есть несколько фотографий, где они запечатлены на улицах города.