Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей телеканалу RT. Полный текст

Александр Петров и Руслан Боширов попытались объяснить, зачем они дважды ездили в Солсбери

RT

Маргарита Симоньян: Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Боширов и Александр Петров. Александр Петров и Руслан Боширов (Симоньян показывает на каждого рукой, они кивают). Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии: на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто?

Александр Петров: Мы на самом деле те, кого и показывали.

Руслан Боширов: Руслан Боширов.

Александр Петров: Александр Петров.

Симоньян: Это ваши настоящие имена?

Петров: Да.

Боширов: Да, настоящие имена.

Симоньян: Вы даже сейчас, когда об этом говорите… вы, честно, выглядите очень напряженными.

Петров: А как бы вы выглядели?

Боширов: Если бы вашу жизнь так раз – и перевернули с ног на голову. Просто одним днем. И сломали.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город»

Симоньян: На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках в Солсбери, – это вы?

Боширов: Да

Петров: Да, это мы.

Симоньян: Что вы там делали?

Петров: Ну, друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.

Симоньян: Солсбери?

Александр Петров: Да.

Симоньян: Солсбери – прекрасный город?

Петров: Да.

Боширов: Он туристический город.

Симоньян: Чем он прекрасный город?

Боширов: Там есть знаменитый собор – Солсберецкий собор (Солсберийский собор – прим. «Ведомости»). Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.

Симоньян: То есть вы поехали в Солсбери посмотреть на часы?

Петров: Да нет, мы с самого начала планировали приехать в Лондон и «оторваться», грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери – естественно, это должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, мы думали, что даже наш самолет не с первого раза посадят, потому что в Англии 2-го и 3-го числа (марта – прим. «Ведомости») был транспортный коллапс. Да что там транспортный… там было, как это сказать, снегопад настолько мощный, что завалило все города, и мы никуда не смогли добраться.

Боширов: По всем телевизорам показывали, что 2-го и 3-го числа железные дороги вообще не работали, автомобильные дороги – то же самое. Они были перекрыты полицейскими, скорой помощью, и было вообще перекрыто движение. Не было вообще движения никакого. Все поезда, ничто вообще, ничего не ходило. Почему это ничего не показывают?

Симоньян: Вы можете описать, может, ни поминутно, ни почасово, хотя бы сколько вы помните: вы прилетели в Великобританию, как вы говорите, оторваться и посмотреть на собор и некие часы в Солсбери. Вы можете описать, что вы делали в Англии? Вы два дня там были, правильно?

Петров: Ну, три дня.

Симоньян: Что вы делали эти три дня?

Александр Петров: Ну, 2-го числа мы прилетели в Англию, приехали на вокзал посмотреть расписание, куда мы сможем съездить.

Боширов: Мы вообще-то планировали одним днем съездить. Просто одним днем съездить и посмотреть.

Петров: Именно в Солсбери один день там достаточно. Там больше одного дня делать нечего.

Боширов: Это нормальный туристический… Солсбери – он город нормальный, туристический.

Симоньян: Хорошо, это я поняла. Это вы планировали. По факту, что вы делали? Вы прилетели, там снегопад, туда чего-то не ходит, поезда не ходят, дальше что? Что вы делали?

Петров: Нет, мы приехали в Солсбери 3-го числа. Пробыли там ровно, наверное... пытались погулять по городу, но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса.

Боширов: Да, нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, 3-го числа, в этом городе был коллапс. Снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли все по колено.

«Город был в полной жиже»

Симоньян: То есть вы полчаса погуляли, вымокли – и дальше?

Петров: Естественно, мы приехали, чтобы посетить Стоунхендж, Олд Сарум, собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что там была, как это по-русски, жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе.

Боширов: Пили кофе, потому что пили горячий кофе, потому что мы вымокли все. И мы максимум провели 3-го числа час.

Петров: Может быть, час. Там час с лишним.

Боширов: Потому что это невозможно…

Петров: И то, потому что электрички ходили с большим разрывом, а именно, наверное, из-за транспортного коллапса. Мы вернулись в Лондон и продолжили наше путешествие.

Боширов: Мы гуляли по Лондору (оговорился – прим. «Ведомости»)... Лондону. Мы ходили.

Симоньян: В Солсбери вы провели всего час?

Петров: Третьего числа, да.

Боширов: Третьего числа.

Петров: Потому что невозможно было никуда пройти.

Симоньян: А другого числа?

Петров: А 4-го числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода.

Боширов: Солнце светило.

Петров: Целенаправленно хотели посетить Олд Сарум и собор и решили завершить вот это вот дело 4-го числа.

Симоньян: Завершить это дело – это какое дело?

Петров: Ну, посетить эти достопримечательности.

Боширов: Посмотреть этот знаменитый собор, сходить на Олд Сарум.

Симоньян: Посмотрели?

Боширов: Мы посмотрели.

Петров: Четвертого числа да, посмотрели, но опять-таки там в обед начался такой ливень со снегом, что мы опять…

Боширов: Почему-то тоже никто не говорит…

«Собор очень красивый, там очень много туристов»

Петров: Уехали раньше времени, чем планировали там находиться. Собор очень красивый, там очень много туристов, там очень много русских туристов, там очень много русскоговорящих туристов.

Петров: Кстати, с собора должно быть очень много фотографий.

Симоньян: Вас в том числе?

Александр Петров: Которые должны были, да...

Симоньян: А у вас?

(Отвечают, перебивая друг друга.)

Боширов: ...были показать.

Петров: Наверное, показать СМИ.

Симоньян: Вы же фоткались?

Боширов: Конечно.

Петров: Фоткались.

Боширов: Мы сидели в парке, мы сидели пили кофе, мы заходили в кафе пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли и наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой.

Петров: Почему этого не показывают? Показывают только наше нахождение на вокзале.

Симоньян: Покажите нам эти фотки, мы покажем.

Петров: …наше на вокзале.

Симоньян: За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей?

Петров: Ну, может быть, мы к нему и подходили…

Боширов: Вы знаете, где дом Скрипалей?

Петров: Если б мы знали, где он находится.

Симоньян: Я – нет. А вы?

Боширов: И я нет.

Петров: Если бы мы знали, где он находится.

Боширов: Может, и проходили мимо, может и не проходили мимо. Я не знаю. Я вообще не слышал до вот этой ситуации, пока весь этот не начался кошмар с нами, и я не слышал эту фамилию. Я не знал ничего про них.

Симоньян: Когда вы прилетели в Великобританию, когда вы были в Лондоне или когда вы были в Солсбери, за все время, что вы там были, у вас был с собой «Новичок» или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость?

Боширов: Нет.

Петров: Мне кажется, это вообще бред.

Боширов: (Ухмыляется.) Это...

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?»

Симоньян: У вас был с собой флакон духов Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона как evidence (перевод с англ. «доказательство» – прим. «Ведомостей»), как вещественное доказательство вашего, как они считают, преступления?

Боширов: Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Ну, даже реально проходя таможню… проходишь когда таможню, проверяют все вещи. Просто любой полицейский при досмотре, у него… я думаю, если бы у нас что-то было бы, возникли эти вопросы бы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?

Петров: Например, даже у простых людей, на мой взгляд.

Боширов: У простых людей были бы…

Александр Петров: …Вопросы. Зачем мужчинам женские духи?

Симоньян: Где бы простые люди увидели ваши духи?

Боширов: Не проходя таможню, идет… проходишь когда таможню…

Симоньян: Короче говоря, у вас были с собой духи Nina Ricci?

Боширов: Нет.

Петров: Нет, конечно.

Симоньян: К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили вместе. Вы вообще… так скажу: что объединяет вас двоих?

Боширов: Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Я... мы пришли сюда к вам за защитой. У нас получается какой-то допрос, и мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим. Мы у вас не на допросе.

Симоньян: Мы журналисты. Мы не защитники, не адвокаты. Мой следующий как раз вопрос: вы в СМИ пошли зачем? Ваши фотографии в какой-то момент опубликовали, ваши имена, вы все это время сидели тихо. Сегодня вы мне позвонили и решили пообщаться со СМИ. Для чего?

Боширов: Защиты попросить.

Петров: Если это можно назвать тихо. После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы же не понимали, что нам делать, куда нам идти: в полицию, в следственный комитет... не знаю, в посольство Великобритании.

Боширов: В ФСБ пойти... Мы не знали.

Симоньян: В посольство...

Петров: А тут...

Симоньян: …Великобритании зачем?

Петров: Ну, просто мы в таких непонятках, что нам делать, куда нам сунуться, что «але, люди».

Боширов: Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать и куда пойти. Многие пишут, говорят, почему бы им не прийти в посольство Великобритании, не объяснить вот это все.

Симоньян: Вы читаете, что про вас пишут, говорят, смотрите?

Петров: Нет, не читаем (с иронией. – прим. «Ведомости»)… конечно, читаем.

Боширов: Конечно, читаешь, потому что… мы на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся.

Симоньян: Чего?

Боширов: Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают.

Симоньян: Вы боитесь, что вас убьет английская разведка?

Боширов: Мы не знаем, что…

Петров: Вы даже наши публикации почитайте.

Боширов: Что пишут наши.

Петров: Что там за вознаграждение…

Симоньян: Я не видела. Что за вознаграждение? За ваши головы?

Боширов: Товарищ… по-моему, Гудков…

Петров: Гудков.

Боширов: …вообще объявил путешествие в Англию, кто приведет двоих персонажей. Это нормально, считаете? И это вы считаете просто сидеть, ходить, улыбаться, не бояться и ходить здороваться? Да любой нормальный человек будет бояться. Все.

Симоньян: Почему вы позвонили мне? Почему вы пришли на наш канал?

Боширов: Ну, так получилось, мы сегодня читали новости, как раз-таки ваш Telegram.

Петров: Вы же сегодня сами в Telegram…

Симоньян: Теперь я знаю, кто читает мой Telegram!

Петров: Дали… Не знаю, можно ли это говорить в эфир или нет.

Симоньян: Ну, говорите. Нельзя – не дадим.

Петров: «Вперед, сукины дети», – сказали.

Симоньян: Да, это я написала. «В очередь, сукины дети».

Петров: Да-да-да-да. Вот, и поэтому мы, прочитав, посмотрев, решили позвонить вам и прийти именно к вам.

Симоньян: Как на самом деле, если бы Путин сегодня не сказал… Он же обратился к вам с экранов, и это было везде в СМИ. Он сказал, что мы вычислили этих людей, мы знаем, кто эти люди и пусть они придут в СМИ и объявятся. Если бы он это не сказал, вы бы пришли?

Петров: Ну, знаете, Маргарита, скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения, потому что мы…

Симоньян: Вы бы записали видеообращение?

Боширов: И выложили бы в сеть.

Петров: Мы раньше не пони... ну, не сталкивались никогда со средствами массовой информации и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет. Потому что, ну, грубо говоря…

Боширов: Попросить защиты, помощи.

Петров: А сегодня, вот именно мы не видели эфир, я просто услышал это по радио и предложил...

Боширов: Был толчок.

Петров: ...позвонить вам.

Симоньян: Вы работаете в ГРУ?

Боширов: А вы работаете в ГРУ?

Симоньян: Я – нет, а вы?

Боширов: И я нет.

Петров: И я нет.

Симоньян: Ну, меня никто не обвиняет в том, что я работаю в ГРУ, а вас-то обвиняют.

Боширов: При чем тут… ваши коллеги обвиняют.

Симоньян: Не только мои коллеги, вы журналистов, видимо, имеете в виду…

Боширов: и слава Богу.

Симоньян: Вас обвиняют правоохранительные органы Великобритании, что вы работаете в ГРУ.

Петров: Да, это, наверное, самое страшное.

«Мы предприниматели средней руки»

Симоньян: А где вы работаете? Вы взрослые мужчины, должны на что-то жить.

Петров: Мы предприниматели средней руки. Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то...

Боширов: ...пострадают и люди, с которыми мы работаем. И мы не хотим.

Петров: ...мы сузим круг для ваших коллег.

Симоньян: Ну, расскажите хоть что-то. Понимаете, потому что и мне, и аудитории. Потому что вы же хотите, чтобы вам поверили. Людей уже много месяцев убеждают в обратном. Кто-то вам верит, кто-то не верит. Когда вы говорите «в ГРУ мы не работаем, но про бизнес тоже не расскажем» – у меня возникают вопросы, у аудитории возникнут вопросы. Что если вы не работаете в ГРУ, и вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы. Чем вы занимаетесь?

Петров: Если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и т. д. Просто, если рассказать немного шире, опять-таки, наши партнеры и, так сказать, широкий круг моих знакомых…

Симоньян: Вы уже вспотели, включу кондиционер.

Петров: Да-да, жарко.

Симоньян: Вы занимаетесь фитнес-индустрией. Вы консультируете в Европе каких-то людей, которые хотят накачать бицепс?

Петров: Почему в Европе? Почему в Европе?

Симоньян: А почему в Европе – это мой следующий вопрос. Ну, вы на этот ответьте.

Петров: Консультировать здесь. И сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию бицепса, а, наоборот, по, как сказать, по строению фигуры. Так называемая сушка.

Боширов: Правильное питание, здоровый образ жизни.

Александр Петров: ЗОЖ, ПП.

Симоньян: То есть вы работаете с клиентами, которым вы помогаете сделать красивое тело. Или вы в фитнес-клубах? «Тренеры» это называется.

Петров: Вкратце – да.

Боширов: Не хотели это предавать огласке и углубляться и в работу, потому что, скажем, во все эти вопросы. И я на самом деле не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Чтобы как-то пострадали или те люди, с которыми мы работаем. Вот и я бы не хотел углубляться сюда вовнутрь.

«Прилететь в Женеву – это нормально»

Симоньян: Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были и в Европе, в первую очередь в Швейцарии. Что вы там как люди, занимающиеся фитнес-тренингами и наращиванием мышц, делали?

Боширов: Да британцы много чего утверждают…

Симоньян: То есть вы не были в Европе?

Боширов: …что мы и жили в номере, который показывают там, одноместную кровать. Тогда то, что соседние номера двухместные там и трехместные. Это нормально для туриста, для приезжего заселиться в одном номере двухместном, двухкомнатном номере…да?.. и жить. Экономия денег. И… да просто… это быт. Жить вместе – это веселее, это проще. И это нормально, нормально для любого человека.

Симоньян: Слушайте, это вы можете даже не оправдываться: односпальная у вас была кровать или двуспальная. Вот это сейчас весь мир волнует меньше всего – я вам честно скажу. Давайте: вы в Европу ездили за эти пару лет?

Петров: Конечно, да. В основном это именно по бизнесу.

Симоньян: В основном в Швейцарию?

Петров: Это да, опять-таки, в этот раз…

Симоньян: Это так и есть?

Петров: Нет, не в основном в Швейцарию.

Боширов: Это все преувеличено по количеству.

Петров: Если мне не изменяет память, пару раз туда… пару раз в Швейцарию в этом году залетели. Новый год встречали.

Симоньян: А что вы там делали? Как ваш бизнес связан? Я понимаю, вы не хотите раскрывать там своих клиентов, там название, еще что-то. Но как ваш бизнес связан с Европой и Швейцарией?

Петров: Это не всегда по бизнесам мы летаем. Вот именно Швейцария – мы летали на отдых. Ну, и по бизнесу тоже там были. Но… дай бог памяти, когда это было.

Боширов: Прилететь в Женеву – это не означает… это нормально. Это прилетел в Женеву… Это ближайший путь доехать до Монбланка (он четко произносит букву «к» в конце слова – прим. «Ведомости»). Это съездить… это поехать во Францию через несколько километров. Посетить Францию. Это… это удобно.

Симоньян: Так вы по бизнесу летали или отдыхали?

Петров: Нет, так и так. В основном не по бизнесу поездки.

Симоньян: А по бизнесу как? Как ваш бизнес с Европой стыкуется?

етров: Но, именно по спортивному питанию. То, что в Европе продаются препараты, витамины…

Симоньян: То есть вы покупаете там питание и привозите сюда?

Петров: Да. Не то чтобы мы их покупаем, складируем в сумки и привозим. Изучаем рынок, смотрим новинки. И есть специальный из бадов, из аминокислот, из витамина, из микроэлементов. Выбираем самое необходимое, приезжаем сюда и решаем вопросы, как доставить новинки этого рынка сюда. Это одно, да, одно из направлений, чем мы занимаемся.

Симоньян: Вот у меня здесь папочка со скриншотами. Это вы, да?

Петров: Да, да, да, это мы.

Симоньян: Это вы, это ваша одежда?

Петров: Да, да, да.

Боширов: Да.

Симоньян: Вы сейчас в другой одежде.

Петров: Да. Но она у нас, кстати, в гардеробе, в гардеробе висит.

Боширов: У нас она осталась, эта одежда. У меня, да, вот эта куртка висит…

Петров: Ботинки, ботинки куплены в Англии, куртка.

Боширов: Продекламированные, да. Кроссовки New Balance. Это вся одежда, это одежда, в которой сейчас мы ходим.

Петров: Нет, нет, здесь ты в ботинках, которые ты купил на Оксфорд-стрит, если не ошибаюсь.

Боширов: Причем 3-го числа ботинки…

Петров: Потому что когда мы 3-го, когда мы промокли…

Боширов: …ботинки были куплены. Вымокли 3-го числа и...

(Вместе): ...вернулись...

Петров: ...в Лондон.

Боширов: и…

Петров: полопались чуть-чуть.

Боширов: И пере... переобулись, да. Пошли, купили себе… Я пошел, пошел купил себе обувь, вот. Я был уже на следующий день в другой обуви.

Симоньян: Эта одежда у вас сейчас в России?

Петров: Конечно… да.

Боширов: Да, в России. Она у нас есть. Мы ее можем показать.

Симоньян: Отлично. А с собой у вас нет ее, случайно?

Боширов: Куртка, да. У меня с собой куртка, она здесь.

Петров: Вот эта?

Боширов: Да, вот эта куртка, она у меня с собой, здесь.

Петров: У меня все эти вещи тоже лежат в гардеробе.

«Мы всегда проходим вместе»

Симоньян: Хорошо. Вот картинка, которая озадачила весь мир. Гатвик, вы выходите через гейт, через ворота. Буквально в одно и то же время, чуть ли ни в одну и ту же секунду. Как это получилось? Что это вообще? Как это?

Боширов: Ну, это я думаю, это надо у них спросить.

Петров: (Смеется.) Да, мы как это можем объяснить?

Боширов: Потому что мы всегда проходим вместе… даже, через, по одному коридору, через одного таможенникова (падеж автора сохранен. – «Ведомости»), этого, полицейского. Один проходит, второй ждет. И мы все. Мы по коридору вместе проходили. Мы всегда вместе. А как это у них по… это, я думаю, лучше им спросить (падеж автора сохранен. – «Ведомости»). Как это все получилось. В одну секунду, и в одно и то же время и… по раздельности.

Петров: Просто то, что мы даже вместе всегда проходим…

Боширов: Я…

Петров: …у меня чуть-чуть посильнее с английским языком. Если где-то проблемы возникают, я помогаю Руслану.

Симоньян: То есть вы проходили вместе? Вы не проходили по раздельным коридорам.

(Наперебой ей отвечают во время того, как она задает вопрос.)

Симоньян: То есть эти картинки – что? Этого не было? Это монтаж – что?

Боширов: Это… это я не знаю… ммм…

Петров: Если б мы еще помнили, когда это было…

Боширов: ...как это все у них происходит… Когда ты прилетаешь, улетаешь, посещаешь какие-то места, никогда не обращаешь на камеры. Потому что это не интересно. Как снимают, где снимают, что снимают. Мне это не интересно. И я не обращал на это внимания. Но если они напечатали такие фотографии, и еще такое время, я думаю, что лучше у них спросить.

Симоньян: Что вы вообще думаете про дело Скрипалей? Кто их отравил? Вы вообще об этом думали, думаете?

(Отвечает перебивая.)

Петров: Тяжело сказать, но мы так не думаем. Мы в этом… мы в этом живем. Но единственное, что хотелось бы… если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились.

Симоньян: Кто – отравители?

Петров: Даже за то, что…

Боширов: Англичане.

Александр Петров: …даже за то, что мы… последние… я не знаю сколько, это муссируется уже там неделю, пять дней, для меня… я даже в датах потерялся. Что реально, просто, даже…

Боширов: Вы представить не можете, что произошло вообще с нашей жизнью…

Петров: ...машина не выйти…

Боширов: …с нашей жизнью…

Петров: …машину не выйти заправить спокойно.

Боширов: …что произошло с нашей жизнью.

Симоньян: Вас так прямо реально узнают? Что машину нельзя?

Петров: Ну, мы так думаем, что нас узнаЮт. Как мы себя можем вести по-другому, если по телевизору показывают.

Боширов: Каждый день на весь экран две фотографии. Включаешь радио…

Петров: …это просто страшно.

Боширов: Боширов, Петров. Включаешь телевизор: Боширов, Петров. А как бы вот… Как бы вы жили? Мне ...хм... мне реально, мне страшно, я опасаюсь, я опасаюсь, я напуганный. Я не знаю вообще, я не знаю, что будет завтра.

(Перебивает.)

Петров: Я уже… я уже даже стараюсь…

Боширов: Мы поэтому, мы поэтому к вам сюда и пришли.

Петров: Я даже стараюсь уже не смотреть новости, он смотрит. Я просто иногда спрашиваю: есть что-то новое? И жду ответа, что… Да нет, все-все по-старому. И он опять: да, есть, накручивают-накручивают-накручивают-накручивают. Сколько уже можно?

Симоньян: Что вы собираетесь делать дальше?

Петров: Вообще непонятно. Просто хочется, чтобы нас оставили в покое.

«Это просто какое-то фантастично-фатальное совпадение»

Симоньян: Вы же теперь, как я понимаю, невыездные. То есть, если вы покинете пределы России, с большой степенью вероятности вас арестуют.

(Отвечают одновременно.)

Боширов: Я надеюсь, что…

Петров: Ну, мы очень надеемся, что ситуация разрешится…

Боширов: Оно да, разрешится. И все-таки та сторона, английская, она принесет извинения своей за вот это все, что они подняли. Что все-таки найдут тех людей, которые причастны… аммм… с этой историей со Скрипалями, вот. И что хоть как-то изменится наша жизнь.

Петров: Еще вся эта ситуация – это просто какое-то фантастично-фатальное совпадение. И все. В чем наша вина?

Боширов: Просто хотелось, чтобы нас хотя бы сейчас оставили в покое. Хоть немножко в покое оставили. Просто хотя бы, чтобы успокоились.

Петров: Хотя бы наши. СМИ.

Симоньян: Наши – в смысле российские?

Петров: …ваши коллеги. Мы даже немного понимаем, что будет после этого интервью и…

Боширов: …я не знаю…

Петров: …нам в любом случае, нам в любом случае вообще придется…

Симоньян: Да вы станете героями всех ток-шоу.

Петров: Ну… не хотелось бы. Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности, такой популярности нам точно не нужно.

Боширов: Просто чтобы отстали от нас, все.

Петров: Уже реально нету сил.

Боширов: (Шепотом.): Устали.

Петров: Просто если возможно, если есть такая возможность, просто оставьте нас, пожалуйста, в покое и все. Через вас мы хотим обратиться ко всем, к вашим коллегам в том числе. Даже если вдруг нас кто-то будет узнавать, потому что мы не можем просто сидеть дома и никуда не выходить, то… Друзья, не доставайте мобильные телефоны. И… ну… Я не знаю, как это еще попросить. Просто хочется спокойствия. И я понимаю, что к нормальной жизни мы, наверное, вернемся, не так скоро, как бы этого хотелось.

Боширов: Просто, чтобы хотя бы не доставали.

Петров: Хотя бы...

Боширов: ...хотя бы сейчас.

Симоньян: Спасибо. Спасибо, что пришли к нам на канал.

Боширов: Спасибо, что вы нас выслушали.

Петров: Спасибо вам большое.