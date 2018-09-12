Путин призвал подозреваемых в отравлении Скрипалей выступить в СМИ
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Российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора заседания — ведущего телеканала «Россия 24» Сергея Брилева.
«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул Путин. По его словам, речь идет о гражданских лицах.
«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации», — отметил президент, обращаясь к Брилеву.
Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему. В Москве все обвинения отвергали. Великобритания, США, а также 21 европейская страна выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально. В августе США ввели против России новые санкции, придя к выводу о том, что Москва причастна к отравлению Скрипалей.
Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ», и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России.
Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».
Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. «Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также отмечал, что для того чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности подозреваемых, необходимо обращение британской стороны.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.