Путин призвал подозреваемых в отравлении Скрипалей выступить в СМИ

По его словам, российским властям известно, что это за люди

Петров и Боширов в Солсбери Metropolitan police

Российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора заседания — ведущего телеканала «Россия 24» Сергея Брилева.

«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул Путин. По его словам, речь идет о гражданских лицах.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации», — отметил президент, обращаясь к Брилеву.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему. В Москве все обвинения отвергали. Великобритания, США, а также 21 европейская страна выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально. В августе США ввели против России новые санкции, придя к выводу о том, что Москва причастна к отравлению Скрипалей.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ», и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. «Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также отмечал, что для того чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности подозреваемых, необходимо обращение британской стороны.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей