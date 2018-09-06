Кремль ответил Терезе Мэй на обвинения по делу Скрипалей
Британский премьер ранее заявила, что отравление экс-полковника ГРУ одобрили в России на «высоком уровне»
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Песков заявил о том, что высшее руководство непричастно к отравлению Скрипалей
Евгений Разумный / Ведомости
Заявления о том, что высшее руководство причастно к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив таким образом на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Вчера госпожа Мэй говорила о причастности высшего российского руководства – мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может быть и речи – какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», – подчеркнул Песков.
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