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СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство дочери Скрипаля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом сообщается на сайте СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании, отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Юлия Скрипаль имеет российское гражданство. Поэтому Москва обратилась к Лондону с официальной нотой и потребовала предоставить доступ к материалам расследования, заявил он.

Отец Юлии Скрипаль Сергей - бывший сотрудник Главного разведывательного управления. Через несколько лет после отставки, в 2004 г., его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. За госизмену Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов. После освобождения Скрипаль поселился в городе Солсбери в Великобритании.

4 марта Скрипаля вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Их доставили в реанимацию, где они остаются до сих пор. Британские следователи расценили происшедшее как покушение на убийство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что, по предварительным данным расследования, для отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». 14 марта Мэй заявила, что Россия несет ответственность за покушение на убийство Скрипаля и его дочери и создание угрозы жизням других британских граждан в Солсбери.

В качестве ответных мер Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов и приостановить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Лондон также оставил за собой возможность заморозить активы российского государства при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу граждан или жителей Великобритании.

В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что решение использовать химическое оружие в Великобритании, по всей вероятности, принял лично президент России Владимир Путин. Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета.

Тереза Мэй посетила Солсбери