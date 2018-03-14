Великобритания вышлет 23 российских дипломата после отравления Скрипаля

В понедельник 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, назвав эту версию «очень вероятной» Leon Neal/Pool/REUTERS

Великобритания вышлет 23 российских дипломата в течение недели. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте. Россия виновна в покушении на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери и за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери, отметила Мэй: «Трагично, что президент Путин решил действовать так».

Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а официальные лица страны не приедут на Чемпионат мира по футбола в Россию. Кроме того, страна отзывает приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенное королевство также ужесточит проверку перелетов и грузов из России.

Великобритания также планирует заморозить российские госактивы там, где это «необходимо» при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу британцев, добавила Мэй. Страна разработает новые законы для усиления защиты. Мэй не исключила, что будет создан закон, аналогичный «акту Магнитского».

Мэй отметила, что уже разговаривала об этом с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Мэй, они поддерживают позицию Великобритании. Британский премьер-министр не исключила более жестких мер в отношении России при продолжении агрессии.

Ранее в среду корреспондент Sky News Алистэр Банкалл со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания примет именно эти меры. Британские власти хотят «сохранить возможность вести диалог» в российской стороной, отметил Банкалл.

В 1971 году Великобритания уже высылала советских дипломатов – всего 105 человек. Их обвинили в шпионаже.

Кто такой Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России до 1999 г. После отставки работал в управделами МИД до 2003 г., затем занимался бизнесом. В 2004 г. его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. По данным следствия, Скрипаль сотрудничал с британскими спецслужбами с середины 1990-х гг. За госизмену его приговорили к 13 годам заключения. В тюрьме Скрипаль провел пять с половиной лет. В июле 2010 г. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента, помиловал его и еще несколько осужденных за госизмену россиян. Четверых из них, включая Скрипаля, в тот же день обменяли на десять задержанных в США российских агентов, среди которых была Анна Чапман.

После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании и вместе с женой поселился в небольшом городе Солсбери. В октябре 2012 года в Солсбери от рака умерла его жена Людмила. В 2016-м скончался его старший брат. А год спустя в Санкт-Петербурге от внезапной печеночной недостаточности умер сын разведчика Александр.

Как был отравлен Скрипаль

4 марта Скрипаля вместе с 33-летней дочерью Юлией обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра. По рассказу заметившей пару девушки, складывалось впечатление, что они приняли «что-то очень сильное».

Пострадавших в критическом состоянии доставили в реанимацию, где они остаются до сих пор. Скотланд-Ярд заявил, что Скрипаль и его дочь пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом. Следователи расценили произошедшее как покушение на убийство. Газета The Daily Telegraph писала, что незадолго до отравления бывший полковник ГРУ высказывал опасения за свою жизнь и обращался в полицию.

После отправления Скрипалей были госпитализированы больше 20 человек, которые побывали на месте происшествия.

«Российский след»

Мэй 12 марта не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, назвав эту версию «очень вероятной»: либо Москва потеряла контроль над химоружием, либо это были ее прямые действия. Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, уточнила она. Мэй попросила от Москвы предоставить объяснения в 24-часовой срок.

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов выразил «решительный протест» послу Великобритании Лори Бристоу из-за обвинений в причастности России к отравлению Скрипаля. Российский МИД назвал действия Великобритании «откровенно провокационными». Россия не ответит на ультиматум, пока Соединенное Королевство не предоставит образцы химического вещества и не будет действовать в рамках конвенции по запрещению химоружия, отмечается в сообщении. «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными», – указано там же.

Вопрос про отравление Скрипаля в понедельник задала президенту России Владимиру Путину журналистка BBC. На что он ответил: «Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством <...> а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».

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