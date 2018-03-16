Джонсон заподозрил Путина в организации химатаки в Великобритании

По словам Джонсона, Лондон не имеет ничего против «самих россиян» Victoria Jones / AP

Решение использовать химическое оружие на территории Великобритании, по всей вероятности, принял президент России Владимир Путин, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мы полагаем, что, вероятно, это было в большей степени его (Путина) решение использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, Европы, впервые со Второй мировой войны», - заявил он. «Вот почему мы не согласны с Россией», - пояснил Джонсон позицию британской стороны.

По словам Джонсона, Лондон не имеет ничего против «самих россиян». «То, что сейчас происходит, не должно провоцировать русофобию», - сказал он (цитата по Reuters).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что любые попытки официальных лиц Великобритании связать российского президента Владимира Путина с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ - это «шокирующее и непростительное» нарушение дипломатического этикета.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британская сторона пришла к выводу, что их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лондон не передавал российским властям запрошенной информации по отравлению Скрипаля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп 15 марта подписали совместное заявление, в котором подчеркнули, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ не существует. В заявлении происшедшее называется «нарушением суверенитета Великобритании», конвенции о химическом оружии и международного законодательства. «Это угроза всеобщей безопасности», - подчеркнули лидеры четырех стран.

Ранее Мэй в ответ на происшедшее объявила о решении выслать 23 российских дипломатов, приостановить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также подготовить новые меры для повышения защиты населения и принять другие меры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что меры со стороны Москвы не заставят ждать, окончательное решение будет за Путиным.

Тереза Мэй посетила Солсбери