Кремль ответил на слова Джонсона о связи Путина с отравлением Скрипаля
Любые попытки официального Лондона связать российского президента Владимира Путина с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля являются «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», - подчеркнул представитель Кремля. «Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - прокомментировал Песков слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее британский министр иностранных дел, комментируя отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, связал химатаку в Великобритании с решением российского лидера. «Мы полагаем, что, вероятно, это было в большей степени его (Путина) решение использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, Европы, впервые со Второй мировой войны», - заявил Джонсон. «Вот почему мы не согласны с Россией», - отметил британский дипломат.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Пострадавшие находятся в реанимации. Британская сторона считает, что отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР. В ответ на происшедшее Соединенное Королевство решило выслать 23 российских дипломатов, приостановить двусторонние контакты с Россией на высоком уровне и подготовить новые меры для повышения защиты граждан.
15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, что разумной альтернативы «российскому следу» в деле экс-полковника ГРУ нет. В заявлении отравление Скрипаля называется «нарушением суверенитета Великобритании», конвенции о химическом оружии и международного законодательства. «Это угроза всеобщей безопасности», - уверены лидеры четырех государств.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились