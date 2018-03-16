Кремль ответил на слова Джонсона о связи Путина с отравлением Скрипаля

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Посол России пообещал «мощнейшее давление» на Великобританию

Москва потребует от Лондона обосновать обвинения в применении отравляющего вещества в английском Солсбери в рамках международных организаций и готовится задать встречные вопросы, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью «России 24».

«Мы (Россия. - "Ведомости") будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса, и я уверен, что мы их из этой колеи уже не выпустим», - заверил Яковенко (цитаты по «Интерфаксу»).

«Есть устойчивое впечатление, что ситуация [со Скрипалем] была хорошо подготовлена», - считает Яковенко. На его взгляд, происшедшие в Британии смерти выходцев из России очень схожи. «Во-первых, стиль один и тот же - [экс-подполковник ФСБ Александр] Литвиненко, [бизнесмены Александр] Перепеличный, [Борис] Березовский, [Николай] Глушков и сейчас Скрипаль, - сказал Яковенко. - Второе, сама манера постановки вопроса ультимативная, плюс хорошо срежиссированная информационная кампания, подготовленные соответствующие выступления в парламенте. Все это за один день не делается».

По словам дипломата, российская сторона увидела в позиции британцев много нестыковок. В частности, английская лаборатория в Порт-Даун классифицировала примененное против Скрипаля отравляющее вещество, присвоив ему номер 234. «Чтобы классифицировать его, у вас есть образцы этого вещества. Лаборатория располагала этими образцами», - заметил Яковенко.

Он подчеркнул, что Россия обратится по этому поводу в Организацию по запрещению химического оружия. «У нас есть встречные вопросы - а не производилось ли это вещество 234 в самой этой лаборатории?» - отметил Яковенко.

«На многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы, которые существуют в рамках Организации по запрещению химоружия», - указал посол.

Если британская сторона не будет выполнять свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, тогда это еще раз продемонстрирует полное попрание международного права, заключил Яковенко.

Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. По версии британских спецслужб, Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позицию Великобритании поддержали США, Германия и Франция. Москва опровергла причастность к инциденту и сам факт наличия химического оружия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

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