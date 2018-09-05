Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ

По ее словам, операцию одобрили в России на «высоком уровне», Великобритания будет добиваться усиления санкций

Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых в отравлении Скрипалей на ГРУ AP

Двое подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила сегодня в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«В марте мы заявили о причастности российского государства, но теперь, зная личности подозреваемых, мы можем пойти еще дальше. Вместе с расследованием полиции, которое позволит прокуратуре предъявить им обвинения, наши спецслужбы провели собственное расследование по выявлению организации, стоявшей за нападением. На основании этой работы я могу заявить: опираясь на доказательства, мы заключили, что два подозреваемых, имена которых назвала полиция, являются сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ. Это организация с четкой дисциплиной и иерархией. Следовательно, это не "самостоятельная" операция. Можно почти с полной уверенностью сказать, что ее одобрили вне ГРУ, на высоком уровне российской государственной власти», - заявила Мэй.

По оценке британского премьера, действия ГРУ «представляют угрозу всем нашим союзникам и всем нашим гражданам», но реакция Москвы на все обвинения сводится к «попыткам скрыть правду в потоке дезинформации». Поэтому солидарная жесткая реакция ЕС и США на отравление Скрипалей была «своевременной и верной» и коллективные усилия в этом направлении должны приобрести еще больший размах, считает она.

Великобритания будет добиваться расширения санкций против России, сказала британский премьер. «Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России», - заявила Мэй в парламенте.

Сегодня британская королевская прокуратура и Скотланд-Ярд впервые обнародовали имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 4 марта. По версии правоохранителей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии следствия, подозреваемые прибыли в Великобританию незадолго до отравления и уехали из страны 4 марта. Полиция сообщила, что обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок» в их номере отеля City Stay в Лондоне, и представила их фото с камер наблюдения в Солсбери незадолго до отравления Скрипалей. Также полиция показала сам флакон с отравляющим веществом - это имитация известных духов Premier Jour от Nina Ricci, предназначенная специально для хранения «Новичка».

Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что подозреваемые, вероятно, пользовались вымышленными именами, но их российские паспорта были подлинными. Он намекнул, что настоящие имена известны спецслужбам, но он не может их раскрыть.

Представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что ни имена подозреваемых, ни фотографии «ни о чем не говорят», и вновь призвала британскую сторону «перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов». Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что пока не понимает, какой сигнал посылает Великобритания. «Но эти вот «данные» (доклада Скотланд-Ярда) - это не данные, а непонятно что. Я тоже увидел эти две фамилии, ну и что?» - заявил Ушаков журналистам.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей