Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
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Двое подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила сегодня в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«В марте мы заявили о причастности российского государства, но теперь, зная личности подозреваемых, мы можем пойти еще дальше. Вместе с расследованием полиции, которое позволит прокуратуре предъявить им обвинения, наши спецслужбы провели собственное расследование по выявлению организации, стоявшей за нападением. На основании этой работы я могу заявить: опираясь на доказательства, мы заключили, что два подозреваемых, имена которых назвала полиция, являются сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ. Это организация с четкой дисциплиной и иерархией. Следовательно, это не "самостоятельная" операция. Можно почти с полной уверенностью сказать, что ее одобрили вне ГРУ, на высоком уровне российской государственной власти», - заявила Мэй.
По оценке британского премьера, действия ГРУ «представляют угрозу всем нашим союзникам и всем нашим гражданам», но реакция Москвы на все обвинения сводится к «попыткам скрыть правду в потоке дезинформации». Поэтому солидарная жесткая реакция ЕС и США на отравление Скрипалей была «своевременной и верной» и коллективные усилия в этом направлении должны приобрести еще больший размах, считает она.
Великобритания будет добиваться расширения санкций против России, сказала британский премьер. «Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России», - заявила Мэй в парламенте.
Сегодня британская королевская прокуратура и Скотланд-Ярд впервые обнародовали имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 4 марта. По версии правоохранителей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
По версии следствия, подозреваемые прибыли в Великобританию незадолго до отравления и уехали из страны 4 марта. Полиция сообщила, что обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок» в их номере отеля City Stay в Лондоне, и представила их фото с камер наблюдения в Солсбери незадолго до отравления Скрипалей. Также полиция показала сам флакон с отравляющим веществом - это имитация известных духов Premier Jour от Nina Ricci, предназначенная специально для хранения «Новичка».
Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что подозреваемые, вероятно, пользовались вымышленными именами, но их российские паспорта были подлинными. Он намекнул, что настоящие имена известны спецслужбам, но он не может их раскрыть.
Представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что ни имена подозреваемых, ни фотографии «ни о чем не говорят», и вновь призвала британскую сторону «перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов». Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что пока не понимает, какой сигнал посылает Великобритания. «Но эти вот «данные» (доклада Скотланд-Ярда) - это не данные, а непонятно что. Я тоже увидел эти две фамилии, ну и что?» - заявил Ушаков журналистам.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.