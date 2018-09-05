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МИД отреагировал на обвинения Лондона против двух россиян по «делу Скрипалей»

Российский МИД призывает британские власти перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по «делу Скрипалей». Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя выдвинутые против двух россиян обвинения в применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества «новичок».

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что российская сторона направляла Лондону многочисленные запросы по инциденту с отравлением в Солсбери.

«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», – подчеркнула Захарова.

В среду британская прокуратура заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г.

They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/qm14QxC0uN — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

Экс-полковник ГРУ двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в состоянии комы в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.