МИД назвал инсинуациями обвинения Лондона против россиян в «деле Скрипалей»
МИД отвергает безапелляционные обвинения Лондона в адрес России и двух российских граждан по «делу Скрипалей», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Слова премьера Терезы Мэй, по мнению МИД, выдержаны «в абсолютно неприемлемой тональности».
В частности, МИД не соглашается с заявлением Лондона о том, что только Россия имеет технические возможности и опыт применения нервно-паралитического вещества «Новичок». В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) говорится, что примененный против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химикат в Солсбери был идентичен яду, которым позже отравились двое британцев в городе Эймсбери.
«Что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы», – указывают в МИД. – Ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери».
По данным МИД, работы над такого рода химическими соединениями не один десяток лет ведутся в целом ряде стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Швеции, Чехии, Нидерландов, о чем свидетельствуют сведения «из открытых источников по итогам независимых расследований». Этот вопрос требует тщательной проработки по линии ОЗХО, указывает МИД. Ведомство напоминает, что еще в мае представила документ с перечислением около 1000 новых типов отравляющих веществ, которые следует внести в приложение к Конвенции по запрещению химоружия.
«Понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», – считает МИД.
«Попыткам раздуть антироссийскою истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты», – обещает МИД. Ведомство напоминает, что британская сторона отказывается проводить консультации с Москвой по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.
В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй в парламенте.
В МИД сомневаются, что фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые показали британские правоохранительные органы, являются подлинными. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на совпадение время съемки и места на двух снимках, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина. «Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях», – заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.