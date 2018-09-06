Страны ЕС и США согласились с выводами о причастности ГРУ к отравлению Скрипалей
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Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили офицеры ГРУ. Об этом говорится в совместном заявлении этих пяти стран. «Мы полностью уверены в выводах Британии о том, что двое подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне», - подчеркивается в заявлении.
Страны отметили, что то же нервно-паралитическое вещество, что было использовано при отравлении Скрипалей, использовалось и при отравлении Чарльза Роули и Дон Стерджесс в Эймсбери 4 июля. В этой связи Франция, Германия, Канада, США и Британия призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».
Они также подчеркнули, что «уже приняли совместные меры по дезорганизации деятельности ГРУ, совершив крупнейшую коллективную высылку незаявленных сотрудников разведки».
5 сентября Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. По данным британской прокуратуры, они могли использовать псевдонимы и в настоящее время находятся на территории России. Ведомство подчеркнуло, что не собирается обращаться к Москве с просьбой об экстрадиции, так как Конституция России не разрешает выдачу ее граждан.
В тот же день премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые принадлежат к ГРУ. Кроме того, она подчеркнула, что Петров и Боширов получили приказ на «высоком уровне» руководства России.
Кремль, комментируя заявление Мэй о причастности высшего руководства к отравлению, заявил, что «какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что для того, чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности граждан, ставших подозреваемыми, необходим запрос британской стороны.
Отравление Скрипалей произошло 4 марта. Уже 12 марта Мэй объявила, что они были отравлены «Новичком», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Москва обвинения отвергала.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.