Страны ЕС и США согласились с выводами о причастности ГРУ к отравлению Скрипалей

По их мнению, операция в Солсбери была «почти точно» одобрена на правительственном уровне

Полицейские у входа в отель City Stay в районе Боу на востоке Лондона, в котором останавливались Петров и Боширов ZUMA / ТАСС

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили офицеры ГРУ. Об этом говорится в совместном заявлении этих пяти стран. «Мы полностью уверены в выводах Британии о том, что двое подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне», - подчеркивается в заявлении.

Страны отметили, что то же нервно-паралитическое вещество, что было использовано при отравлении Скрипалей, использовалось и при отравлении Чарльза Роули и Дон Стерджесс в Эймсбери 4 июля. В этой связи Франция, Германия, Канада, США и Британия призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Они также подчеркнули, что «уже приняли совместные меры по дезорганизации деятельности ГРУ, совершив крупнейшую коллективную высылку незаявленных сотрудников разведки».

5 сентября Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. По данным британской прокуратуры, они могли использовать псевдонимы и в настоящее время находятся на территории России. Ведомство подчеркнуло, что не собирается обращаться к Москве с просьбой об экстрадиции, так как Конституция России не разрешает выдачу ее граждан.

В тот же день премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые принадлежат к ГРУ. Кроме того, она подчеркнула, что Петров и Боширов получили приказ на «высоком уровне» руководства России.

Кремль, комментируя заявление Мэй о причастности высшего руководства к отравлению, заявил, что «какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что для того, чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности граждан, ставших подозреваемыми, необходим запрос британской стороны.

Отравление Скрипалей произошло 4 марта. Уже 12 марта Мэй объявила, что они были отравлены «Новичком», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Москва обвинения отвергала.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей