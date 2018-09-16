Сторонники Навального оспаривают в ЕСПЧ превентивные аресты перед акцией 9 сентября

Жалобы на нарушение права на свободу собраний в прошлом году вышли в ЕСПЧ на второе место по популярности Евгений Егоров / Ведомости

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на задержание участника акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованной сторонниками политика Алексея Навального 9 сентября. Ее подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова, которую задержали еще 6 сентября – за три дня до не согласованного властями митинга – и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

Уведомление о проведении акции подавал другой человек, Марию же признали организатором акции исключительно на основании публикаций о предстоящем митинге, подчеркивает адвокат Маковозовой Владимир Васин. По его словам, на основании никем не заверенных и плохо читаемых скриншотов страничек в социальных сетях Советский районный суд Красноярска признал, что «Маковозова М. В. оповещала возможных участников публичного мероприятия, что в силу ст. 4 № 54-ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». – «Ведомости») относится к организации публичного мероприятия».

Такие действия властей были направлены на воспрепятствование участию Маковозовой в мирной акции, причем арест был явно направлен на создание общего охлаждающего эффекта для сдерживания и устрашения возможных участников митинга, подчеркивается в жалобе (есть у «Ведомостей»): заявительница не была организатором, так как не подавала уведомления и не могла обжаловать отказ властей в проведении мероприятия. Однако арест не позволил ей принять участие в мирной акции и выразить свое отношение к насущной и общественно важной теме, указано в жалобе.

Превентивные – т. е. проведенные до начала мероприятия – аресты наиболее активных участников массовых акций применялись и раньше, но в этом году их используют особенно часто, говорит Алексей Глухов, руководитель юридической службы «Апология протеста», специализирующейся на помощи задержанным участникам публичных мероприятий. Он напоминает, что накануне акции 9 сентября был арестован и сам Навальный, кроме того, «Апология протеста» зафиксировала не менее 16 таких арестов в разных городах – в частности, в Москве, Ставрополе, Красноярске, Якутске, Краснодаре. Чаще всего при этом активистам припоминали участие в прошлых акциях. Например, 7 сентября в Тамбове заместителя координатора штаба Навального Игоря Сливина арестовали за встречу с Навальным, которая проходила на территории частного торгового центра в ноябре 2017 г. Еще одно новое «ноу-хау» – это наделение статусом «организаторов» всех, кто активно распространяет информацию о предстоящей акции. Первые аресты за посты со ссылками на предстоящее мероприятие прошли в Москве в мае этого года, отмечает Глухов. А впоследствии такая трактовка понятия «организатор акции» оказалась закреплена в постановлении пленума Верховного суда о митингах, что окончательно развязало руки правоохранителям.

На самом деле это слишком вольная трактовка подобного понятия, уверен юрист: нельзя привлекать к ответственности за организацию митинга людей, не обладающих правами организаторов – например, не имеющих возможности оспорить отказ в согласовании. Тем более что сама по себе практика согласований публичных акций идет вразрез с теми обязательствами, которые взяла на себя Россия, присоединившись к Конвенции о правах человека. Эксперт напоминает, что жалобы на нарушение права на свободу собраний в прошлом году вышли в ЕСПЧ на второе место по популярности (после жалоб на условия содержания под стражей), а по результатам 2018 г. могут оказаться и на первом. Причем с начала этого года решения по таким делам ЕСПЧ, в связи с устоявшейся практикой, рассматривает в упрощенном порядке. Средний размер компенсации по таким нарушениям, если судить по прецедентному делу «Лашманкин и другие против России», – от 5000 до 10 000 евро. И только 250 жалоб, поступивших в 2017 г., могут обойтись российской казне более чем в 1 млн евро – таких денег на выплаты по решениям ЕСПЧ в бюджет никогда не закладывалось.

Россия уже отчиталась перед Комитетом министров Совета Европы о мерах, принятых после решения ЕСПЧ по делам «Лашманкин и другие против России» и других аналогичных постановлений, сообщила пресс-служба Минюста в ответ на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждается ли в связи с потоком дел о митингах возможность принятия мер общего характера. В списке сделанного – внесение в Кодекс административного судопроизводства «изменений, корреспондирующих выводам ЕСПЧ», а также постановление пленума Верховного суда о вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях. Также в ходе мониторинга правоприменения «проводится работа по определению необходимости внесения иных изменений в российское законодательство», подчеркнул Минюст.

Главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев полагает, что разорения российского бюджета все-таки не произойдет: в ЕСПЧ прекрасно понимают, что жать на эту пружину можно только до определенной степени. Поэтому в какой-то момент суд либо приостановит подобные дела, вынесет так называемое «пилотное постановление» и будет ждать от России принятия общих мер, либо просто передаст всю пачку дел в Комитет министров Совета Европы, отказавшись штамповать однотипные решения, как это уже происходило с одинаковыми жалобами с Украины, резюмирует эксперт.-

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах