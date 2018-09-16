«Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией на востоке ФРГ
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Правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые обошла правящий блок ХДС/ХСС по популярности в восточных землях ФРГ, сообщила в воскресенье Bild am Sonntag. Согласно свежему опросу, за АдГ готовы голосовать 25% респондентов, а за ХДС/ХСС – 24%. На федеральном уровне АдГ пока третья (15%), уступая ХДС/ХСС (30%) и Социал-демократической партии (СДПГ) с 18%.
АдГ была создана в 2013 г. и уже через четыре года получила 12,5% голосов на выборах в бундестаг. Одной из главных тем для радикалов стало противостояние миграционной политике канцлера Ангелы Меркель. Восточная Германия всегда отличалась более высоким уровнем ксенофобии и национализма – эксперты связывают это с экономическими различиями, сохранившимися со времен ГДР, поясняет Die Welt. Именно на востоке АдГ добилась наилучших для себя результатов, набрав 24,2% на выборах в парламент Саксонии в 2016 г.
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