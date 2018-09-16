Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: Радикалы заходят с востока

«Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией на востоке ФРГ

Рейтинги ультраправых выросли на фоне продолжающихся волнений в Саксонии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые обошла правящий блок ХДС/ХСС по популярности в восточных землях ФРГ, сообщила в воскресенье Bild am Sonntag. Согласно свежему опросу, за АдГ готовы голосовать 25% респондентов, а за ХДС/ХСС – 24%. На федеральном уровне АдГ пока третья (15%), уступая ХДС/ХСС (30%) и Социал-демократической партии (СДПГ) с 18%.

АдГ была создана в 2013 г. и уже через четыре года получила 12,5% голосов на выборах в бундестаг. Одной из главных тем для радикалов стало противостояние миграционной политике канцлера Ангелы Меркель. Восточная Германия всегда отличалась более высоким уровнем ксенофобии и национализма – эксперты связывают это с экономическими различиями, сохранившимися со времен ГДР, поясняет Die Welt. Именно на востоке АдГ добилась наилучших для себя результатов, набрав 24,2% на выборах в парламент Саксонии в 2016 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике