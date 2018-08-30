Политика / Международные отношения

Связанные с миграционными проблемами волнения в Саксонии не утихают

Они заняли центральное место в германской политике
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Премьер-министр Саксонии и сторонник миграционного курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в четверг выступил в городе Хемнице, где уже неделю продолжаются столкновения левых и правых радикалов. Он заявил, что в Саксонии нет места правому экстремизму, а все виновные понесут заслуженное наказание, пишет немецкая газета Die Zeit. Протесты в Хемнице начались в воскресенье, 26 августа, после того как в ночь с субботы на воскресенье был убит 35-летний гражданин Германии. По сообщению полиции, убийство произошло в ходе драки, в которой участвовало около 10 человек разных национальностей. Позже были задержаны двое подозреваемых – выходцы из Сирии и Ирака. В понедельник вечером на улицы города вышло уже около 6000 сторонников праворадикальных движений. С призывами к протестам выступали местное отделение правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правоэкстремистская группировка Pro Chemnitz. Демонстранты выкрикивали лозунги «Это наш город», «Убирайтесь, иностранцы» и изображали традиционное нацистское приветствие, запрещенное в Германии, сообщает CNN. Митинг правых экстремистов вызвал спонтанную реакцию со стороны левых радикалов: по подсчетам полиции, около 1500 человек вышли на улицу с противоположными призывами: «Нет расизму и насилию», «Выбросить национализм из головы». В результате столкновений, разгоревшихся между правыми и левыми, пострадали 18 митингующих и двое полицейских.

Протесты вышли из-под контроля, а волна ксенофобии захлестнула и другие немецкие города: так, в четверг в городе Висмар на севере Германии 20-летний мигрант из Сирии был избит железной цепью группой немецких граждан, передает Die Zeit. В Хемнице в четверг митинги не прекращались даже во время выступления премьера Кречмера.

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