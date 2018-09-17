Путин и Эрдоган договорились о демилитаризованной зоне в Идлибе

Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в районе Идлиба Михаил Метцель / ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Об этом решении они объявили в понедельник после продлившейся более четырех часов встречи в сочинской резиденции Путина. Это означает, что военной операции в Идлибе, который является последним крупным анклавом, подконтрольным вооруженной сирийской оппозиции, не будет.

«Мы рассмотрели подробно эту ситуацию и <...> решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15–20 км», – сказал российский президент после переговоров. «Данный подход поддерживается руководством Сирийской Республики», – подчеркнул Путин.

Договоренность, по его словам, подразумевает вывод из демилитаризованной зоны радикальных боевиков, в том числе принадлежащих к запрещенной в России группировке «Джебхат-ан-Нусра». «Будем прилагать все усилия, чтобы ликвидировать радикальные группы в Идлибе, – подтвердил Эрдоган. – Россия и Турция будут скоординированно патрулировать на этой территории. Верю, что этим соглашением мы предотвратили тяжелый гуманитарный кризис». Турецкий президент также пояснил, что в демилитаризованную зону не будут допускать радикальных боевиков, однако представители умеренной оппозиции смогут остаться в ее пределах.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подписавший с турецким коллегой меморандум о стабилизации в провинции Идлиб, позже подтвердил, что новой военной операции в этой сирийской провинции не будет. «В ближайшие часы мы согласуем с ними [турецкой стороной] все позиции, которые изложены в этом документе», – передало агентство ТАСС слова министра. Тяжелые вооружения (танки, реактивные системы залпового огня) должны быть выведены из демилитаризованной зоны до 10 октября, записано в меморандуме.

Встреча в Сочи была для российского и турецкого президентов уже второй за последние 10 дней. 7 сентября в Тегеране прошел саммит стран – гарантов урегулирования в Сирии, по итогам которого лидеры России, Ирана и Турции подписали совместную декларацию, предполагающую в том числе отделение террористических и связанных с ними группировок от прочей оппозиции и их разоружение, при необходимости – с применением силы. Но прийти к общему мнению о военной операции в Идлибе Путин и Эрдоган тогда не смогли.