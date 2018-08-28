Атмосфера вокруг Сирии снова накаляется

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США захотят избежать провокации с химоружием, в применении которого обвинят президента Сирии Башара Асада, что может стать поводом для нанесения по Сирии нового ракетного удара Bilal Hussein / AP Photo

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на власти Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб – последнем крупном анклаве, подконтрольном оппозиции, среди которой доминируют исламисты. Об этом после телефонного разговора Меркель и Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайбель.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия призывает «коллег в Вашингтоне и Берлине повлиять на тех вооруженных оппозиционеров и те террористические структуры, с которыми они поддерживают контакт», чтобы избежать провокаций, особо подчеркнув, что, говоря о связях с террористами, имеет в виду США, а не Германию. При этом Рябков усомнился, что США захотят избежать провокации с химоружием, в применении которого обвинят президента Сирии Башара Асада, что может стать поводом для нанесения по Сирии нового ракетного удара, как это было в апреле 2017 г. и в марте 2018 г.