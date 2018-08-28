Как сделать состояние на войне в Сирии и не попасть под санкции

Статья опубликована в № 4641 от 29.08.2018 под заголовком: Самер Фоз: Четыре года я работал в Сирии вообще без конкуренции

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Сирийский бизнесмен Самер Фоз Arabisk London Magazine

Бои превратили целые кварталы третьего по величине города Сирии, Хомса, в руины. Тонны искореженного металла сейчас переплавляются в арматуру, которую используют для строительства новых домов на месте разрушенных. Этим занимается завод Самера Фоза – магната, который сколотил состояние на войне, разрушившей страну.

Немало бизнесменов бежало из страны, когда разгорелись бои. Фоз остался. Он вел дела со многими сторонами конфликта, поставляя пшеницу на территории, контролируемые как ИГИЛ (запрещено в России), так и курдами. Ведя бизнес в сферах от фармацевтики до производства цемента, он смог сохранить отношения с правительством и позже имел дело и с ним. Фоз сумел проделать редкий в военной экономике Сирии трюк, разбогатев и при этом не попав под санкции. В итоге он стал для режима Асада самым важным (и не всегда публичным) каналом для проведения сделок.

Фоз планирует строить в Дамаске небоскребы на землях, которые режим отобрал у участников оппозиции. Ранее в этом году он наряду с правительством стал мажоритарным акционером столичной гостиницы класса люкс Four Seasons, в которой останавливаются иностранные чиновники, когда они пытаются наладить гуманитарную помощь и сохранить дипломатическое представительство.

По ходу дела 45-летний Фоз поссорился с властями Турции, а его отношения с режимом [Асада] заставили некоторых дипломатов задаться вопросом: как ему удается избегать западных санкций?

На следующем этапе карьеры Фоз хочет, чтобы его сталелитейный завод в Хомсе стал основным при восстановлении Сирии еще до политического урегулирования. Он стремится привлечь зарубежных инвесторов и спонсоров, которые в целом остерегаются идти в Сирию, пока у власти Башар Асад.

Для американских компаний новые инвестиции в Сирию под запретом, но европейцы имеют право вести дела с гражданами страны, если они не входят в правительство, не являются членами семьи Асада, не состоят в рядах вооруженных сил – словом, если они не попадают под санкции. В прошлом году холдинг Фоза Aman Group спонсировал международную торговую выставку в Дамаске.

Мы разговариваем с Фозом, который редко дает интервью, около полуночи за столиком ресторана в Бейруте. Фоз, сидя с чашкой чая под присмотром телохранителей, объясняет, что им движут не только собственные, но и государственные интересы. Он стремится вернуть беженцев в Сирию, создавая тысячи рабочих мест: в производстве сахара, сборке машин, сфере недвижимости.

Отели, склады и минеральная вода «Мы владеем заводом по розливу минеральной воды под названием Mecidyia в Эрзуруме (Турция), складами и бункерами для хранения сыпучих материалов на 150 000 т в Искендеруне, которые мы используем для региональной редистрибуции, – рассказывал в июне 2017 г. Фоз журналу Arabisk London. – У нас есть инвестиции в золотодобывающее предприятие на юге Анкары. Помимо прочих инвестиций в гостиничный сектор группа занимается постройкой 5-звездочного отеля в районе Бодрума, 4-звездочный комплекс возведен в Стамбуле, также мы инвестируем в различные другие сферы. В Дубае группе принадлежит ряд компаний, занимающихся импортом-экспортом еды в ряде стран».

«Как только вы заработали достаточно денег, вы начинаете думать, что бы вы могли сделать для своей страны, – говорит Фоз, проглядывая эсэмэски в телефоне, поднесенном помощником. – Если я не подумаю о восстановлении страны, то кто же?»

Невозможно оценить состояние Фоза, и сам он его размеры не раскрывает. Но сирийцы говорят, что он стал одним из богатейших людей страны, чьи интересы включают – помимо производства стали, отельного и девелоперского бизнеса – производство лекарств, сахара, сборку автомобилей, розлив питьевой воды и добычу золота.

Свою империю он создал, отучившись за границей и вернувшись в семейный бизнес, начатый еще его отцом. На сталелитейном заводе Фоза работает более 1000 сирийцев, 100 индийцев и небольшая группа российских специалистов.