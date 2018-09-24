Политика / Безопасность и право

Навальному дали 20 суток за акцию против пенсионной реформы

Третье за полгода нарушение позволяет завести на оппозиционера уголовное дело
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Симоновский райсуд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 20 суткам административного ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Из постановления суда следует, что Навальному вменяется публикация анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа. По мнению судьи Елены Армяшиной, находившийся в заключении Навальный не мог не знать о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию, а его призывы повлекли помехи движению пешеходов и транспортных средств, а также причинение вреда здоровью людей и ущерба автомобилям.

Рано утром в понедельник Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток за нарушения правил организации акции «Забастовка избирателей» в Москве 28 января, но был сразу же задержан. Соратник Навального Леонид Волков сообщил в соцсетях, что Навального доставили в отдел полиции и составили протокол по ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП, нарушение порядка проведения массового мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) за акции против пенсионной реформы 9 сентября.

На суде Навальный, заявляя отвод судье, назвал процесс «шагом к фабрикации уголовного дела». «Поэтому такая экзотическая статья — 20.2 ч.4. Потому что наличие именно этого состава дает возможность московской полиции "возбудить" уголовное дело», — процитировала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Часть схемы»

Навальный, выступая в суде, заявил, что материалы нового дела — «часть большей схемы». «Пока я буду сидеть свои сутки, число которых уже написано у вас где-то на бумажке, мне сфабрикуют уголовное дело», — сказал он судье. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в протоколе говорится, что из-за Навального на акции 9 сентября в Москве «был причинен вред двум сотрудникам полиции», из-за него на улице бросали «мешки со строительным мусором» и чем-то швырялись в машину».

Навального арестовали на 30 суток 27 августа. До этого 15 мая политик отбывал 30 суток за акцию «Он нам не царь» 5 мая. Таким образом новый протокол станет третьим административным правонарушением Навального за последние полгода. В 2014 г. в Уголовный кодекс была введена ст. 212.1 УК. По ней уголовно наказывается неоднократное нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – должно быть более двух административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП в течение 180 дней. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал активист Ильдар Дадин. В 2017 году его освободили из колонии, где Дадин отбывал 2,5 года, после отмены приговора Верховным судом. Конституционный суд, рассмотрев жалобу Дадина, постановил, что введение уголовной ответственности за нарушение закона о митингах допустимо. Однако применять ее следует с оговорками: уголовное наказание должно быть обусловлено реальной степенью общественной опасности деяния, что не подразумевает лишения свободы, когда нарушение проведения мероприятия не было сопряжено с утратой мирного характера или с причинением либо реальной угрозой причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц и т.д.

Очевидно, что Навальному готовят основания для возбуждения уголовного дела по ст. 212.1 УК, вопрос в том, принято решение возбудить дело или это предварительная подготовка для того, чтобы получить санкцию, считает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «Довольно странная квалификация по ч. 4 ст. 20.2 КоАПа закрывает указанное в постановлении Конституционного суда требование о том, что нарушение должно повлечь причинение угрозы вреда здоровью граждан или имуществу. Навальному формируют признак состава преступления, необходимый для возбуждения уголовного дела». Будут возбуждать дело или нет – это вопрос политический, говорит Чиков: «По этой статье трудно делать четкие выводы, поскольку нет судебной практики. В какой-то степени власти сознательно могут пойти на возбуждение дела против Навального для максимального резонанса, чем он больше, тем больше охлаждающий эффект».

Последний открытый конфликт властей с Навальным привел к видеообращению директора Росгвардии Виктора Золотова, где он вызвал Навального на поединок и пообещал превратить «в отбивную». До этого Навальный опубликовал расследование о госзакупках в Росгвардии. «Возбуждение нового уголовного дела возможно, но это будет выглядеть как демонстрация солидарности властной системы с Золотовым. А такой солидарности пока нет», – считает политолог Михаил Виноградов. Поэтому скорее существует настрой оказывать постоянное давление на Навального с помощью уголовных дел, но внутри правоохранительной системы мало желающих подчеркнуто усиливать позиции другого ведомства, добавляет он.

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Комментарии  ()
murashka
21:28 24.09.2018
Это будет способствовать радикализации.
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