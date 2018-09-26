Путин сменил губернатора Астраханской области
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Президент России назначил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сегодня сообщил сайт Кремля.
«Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин – он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал президент. Путин отметил, что до таможенной службы Морозов работал помощником министра обороны, а таможенный опыт пригодится ему в области, где «примерно 13% ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности».
Морозов был назначен зампредом ФТС в августе 2017 г. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
59-летний Жилкин — уроженец Астраханской области. Он сделал карьеру в регионе еще в советское время по комсомольской линии, в 1988 г. став первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ. С 1991 г. — в руководстве области, в 1990-1993 гг. — депутат Госдумы. Жилкин стал губернатором Астраханской области еще в 2004 г., победив на досрочных выборах. После переназначения в 2009 г. он снова выиграл прямые выборы губернатора в 2014 г.
В последние годы Жилкин неоднократно попадал на нижние строчки рейтингов эффективности губернаторов. По мнению экспертов, он с трудом справлялся с системным кризисом в муниципальном управлении области.