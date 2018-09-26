Путин сменил губернатора Астраханской области

Сергей Морозов во время встречи в Ново-Огарево с Владимиром Путиным Михаил Климентьев / пресс-служба президента России

Президент России назначил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сегодня сообщил сайт Кремля.

«Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин – он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал президент. Путин отметил, что до таможенной службы Морозов работал помощником министра обороны, а таможенный опыт пригодится ему в области, где «примерно 13% ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности».

Морозов был назначен зампредом ФТС в августе 2017 г. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).

59-летний Жилкин — уроженец Астраханской области. Он сделал карьеру в регионе еще в советское время по комсомольской линии, в 1988 г. став первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ. С 1991 г. — в руководстве области, в 1990-1993 гг. — депутат Госдумы. Жилкин стал губернатором Астраханской области еще в 2004 г., победив на досрочных выборах. После переназначения в 2009 г. он снова выиграл прямые выборы губернатора в 2014 г.

В последние годы Жилкин неоднократно попадал на нижние строчки рейтингов эффективности губернаторов. По мнению экспертов, он с трудом справлялся с системным кризисом в муниципальном управлении области.