Политика / Демократия

Губернатором Сахалина может стать мэр Южно-Сахалинска

Он хорошо сработался с бывшим губернатором Олегом Кожемяко, говорят собеседники «Ведомостей»
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Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассматривается на пост врио губернатора Сахалина, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента, собеседник, знающий это от региональных чиновников, и собеседник, близкий к дальневосточному полпредству. Однако, предупреждают два собеседника, поскольку регион очень богатый, могут быть лоббисты, которые будут толкать других кандидатов. Такими кандидатами, говорит собеседник, близкий к полпредству, могут стать депутат Госдумы от Сахалина Георгий Карлов и зампреды областного правительства Владимир Сидоренко и Антон Зайцев, но Надсадин – наиболее вероятный кандидат.

Собеседник, близкий к администрации президента, подтверждает, что Надсадин – оптимальная кандидатура: «Он был поставлен еще прежним губернатором Александром Хорошавиным (лишен свободы на 13 лет по коррупционному делу. – «Ведомости»), это теоретически могло бы сказаться на его карьере, но если бы он был как-то с ним связан, то уже давно бы разделил судьбу Хорошавина». После прихода в область Олега Кожемяко Надсадин хорошо с ним сработался, важно, что он местный, считает человек, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к полпредству, подтверждает, что кандидатуру Надсадина поддерживает Кожемяко. «Зайцев и Карлов в меньшем приоритете», – считает собеседник, близкий к администрации. «Надсадин – мэр столицы Сахалина, довольно популярный. Он выходец из местной управленческой династии, его отец был секретарем областного комитета партии», – говорит еще один собеседник, близкий к администрации.

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