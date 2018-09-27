Правительство Индии одобрило закупку систем С-400 у России

премьер-министра Нарендры Моди в среду одобрил решение о приобретении пяти полков зенитных ракетных систем российского производства С-400 Saurabh Das / AP Photo

Комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди в среду одобрил решение о приобретении пяти полков зенитных ракетных систем российского производства С-400, сообщила индийская газета The Times of India. Как пояснил в четверг «Интерфакс», подписание контракта может состояться в ходе визита в Дели президента России Владимира Путина 4–5 октября. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.

По словам Алексея Куприянова из ИМЭМО РАН, эта новость означает, что Индия твердо настроена подписать контракт на поставку С-400, даже несмотря на принятый в США в прошлом году закон CAATSA, согласно которому против покупателей российских вооружений могут быть введены санкции (впервые они были введены на прошлой неделе против Китая за покупку С-400 и истребителей Су-35, причем задним числом – контракты были подписаны в 2014–2015 гг.). В начале сентября прошла встреча министров иностранных дел США и Индии, на которой индийская сторона, по всей видимости, получила заверения в неприменении этих санкций в отношении ее. При этом, отмечает Куприянов, у Индии есть необходимые денежные средства для такого важного для ее обороноспособности контракта, как сделка по С-400. В отличие от продолжающихся годами, а иногда и десятилетиями тендеров в этой сделке не предусмотрены конкурсные процедуры.

По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, сделка по С-400 станет не только самой крупной для этой системы (ранее по два полка С-400 приобрели Китай и Турция), но и самой крупной единичной сделкой по поставкам систем ПВО в денежном выражении в постсоветской истории. Но если будет подписан весь пакет контрактов с Индией, наступит традиционный спад перед новыми сделками, прогнозирует Куприянов. В этом случае через 3–4 года индийцам придется решать, что делать дальше, если американцы продолжат санкционную политику против России в том же ключе, замечает эксперт.

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