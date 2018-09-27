Правительство Индии одобрило закупку систем С-400 у России

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премьер-министра Нарендры Моди в среду одобрил решение о приобретении пяти полков зенитных ракетных систем российского производства С-400
Saurabh Das / AP Photo
Комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди в среду одобрил решение о приобретении пяти полков зенитных ракетных систем российского производства С-400, сообщила индийская газета The Times of India. Как пояснил в четверг «Интерфакс», подписание контракта может состояться в ходе визита в Дели президента России Владимира Путина 4–5 октября. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.
По словам Алексея Куприянова из ИМЭМО РАН, эта новость означает, что Индия твердо настроена подписать контракт на поставку С-400, даже несмотря на принятый в США в прошлом году закон CAATSA, согласно которому против покупателей российских вооружений могут быть введены санкции (впервые они были введены на прошлой неделе против Китая за покупку С-400 и истребителей Су-35, причем задним числом – контракты были подписаны в 2014–2015 гг.). В начале сентября прошла встреча министров иностранных дел США и Индии, на которой индийская сторона, по всей видимости, получила заверения в неприменении этих санкций в отношении ее. При этом, отмечает Куприянов, у Индии есть необходимые денежные средства для такого важного для ее обороноспособности контракта, как сделка по С-400. В отличие от продолжающихся годами, а иногда и десятилетиями тендеров в этой сделке не предусмотрены конкурсные процедуры.
По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, сделка по С-400 станет не только самой крупной для этой системы (ранее по два полка С-400 приобрели Китай и Турция), но и самой крупной единичной сделкой по поставкам систем ПВО в денежном выражении в постсоветской истории. Но если будет подписан весь пакет контрактов с Индией, наступит традиционный спад перед новыми сделками, прогнозирует Куприянов. В этом случае через 3–4 года индийцам придется решать, что делать дальше, если американцы продолжат санкционную политику против России в том же ключе, замечает эксперт.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см